Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S23 e in Rete continuano a susseguirsi indiscrezioni e anticipazioni su quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei nuovi smartphone di punta del colosso coreano.

L’ultima della serie riguarda una funzionalità importante per ogni smartphone, ossia la velocità della ricarica rapida che è in grado di supportare e pare che per Samsung Galaxy S23 non vi saranno particolari novità da questo punto di vista.

Samsung Galaxy S23 non avrà una ricarica molto rapida

Almeno ciò è quanto emerge dalle informazioni diffuse dal popolare leaker Ice Universe su Twitter, a dire del quale i nuovi smartphone di Samsung sono già in fase di test e hanno ottenuto la certificazione di rete.

Ebbene, per quanto riguarda la velocità della ricarica rapida supportata, chi acquisterà Galaxy S23 dovrà accontentarsi di ricaricare a 25 W, soluzione distante da quella su cui tanti altri produttori di smartphone hanno deciso di puntare.

C’è da precisare che la certificazione pubblicata da Ice Universe riguarda il modello “base” di Samsung Galaxy S23 e probabilmente le altre due varianti supporteranno una velocità di ricarica più elevata (per i Samsung Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra il colosso coreano ha optato per una velocità di ricarica di 45 W).

Quello della velocità di ricarica è un argomento molto dibattuto nel mondo mobile e, se è vero che alcuni brand hanno persino superato i 100 W (quantomeno per i modelli più importanti), c’è anche da considerare che velocità di ricarica molto elevate potrebbero avere effetti negativi sulla capacità della batteria di durare nel tempo.

Per la presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S23 ci sarà da avere pazienza sino alle prime settimane del prossimo anno e sarà interessante scoprire se nei mercati europei il produttore deciderà di vendere i suoi nuovi smartphone con processori Qualcomm o Exynos.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Samsung del mese