Quest’anno Samsung sta mostrando i muscoli per quanto riguarda gli aggiornamenti software per i suoi smartphone e tablet Galaxy. Android 13 è arrivato insieme alla One UI 5 in tempi record, e in futuro le cose andranno ancora meglio: attraverso un comunicato della divisione coreana, il produttore ha fatto il punto della situazione aggiornamenti, promettendo ulteriori passi avanti.

Android 13 e One UI 5: come procede la distribuzione sui Samsung Galaxy

La distribuzione della One UI 5 basata su Android 13 sta procedendo molto bene, con decisi passi avanti sia nella rapidità sia nella stabilità (ma in quest’ultima forse c’era lo “zampino” di Google con un Android 12 tutt’altro che privo di problemi all’inizio). Il rollout è partito sulla serie Samsung Galaxy S22 verso la fine del mese di ottobre 2022, e ha raggiunto tanti altri smartphone in questa prima metà di novembre: hanno già accolto l’ultima release le serie Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Note 20 (i primi di novembre), Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy A33 5G, Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, Galaxy A73 5G, Galaxy M52, Galaxy A52 e il tablet Galaxy Tab S8.

L’aggiornamento arriverà nelle prossime settimane anche su Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S6 Lite e su tanti altri modelli, forse persino più rapidamente della tabella di marcia prevista.

Samsung sempre più vicina a Google: ulteriori miglioramenti in arrivo

Rispetto all’aggiornamento dello scorso anno ad Android 12, la One UI 5 ha ridotto drasticamente l’intervallo di tempo tra il rilascio da parte di Google e l’uscita sui primi Samsung. Android 13 stabile è stato lanciato dalla casa di Mountain View il 15 agosto 2022 e, dopo qualche settimana di beta, ha fatto capolino sui Galaxy S22 il 24 ottobre, a circa due mesi di distanza.

Samsung ha dichiarato che continuerà a rafforzare la collaborazione con Google e ad ascoltare con attenzione il feedback degli utenti, in modo da aggiornare la sua One UI con tanti miglioramenti e in modo ancora più rapido. Chissà se la One UI 6, che sarà presumibilmente basata su Android 14, includerà la compatibilità con i seamless update, come ipotizzato nelle scorse settimane. Il lavoro a stretto contatto con Big G potrebbe portare passi avanti per l’intero sistema operativo.

Insomma, ci aspetta un futuro con Samsung e Google sempre più a braccetto, ma nel frattempo vi chiediamo: siete soddisfatti dell’operato di Samsung con gli aggiornamenti software?

