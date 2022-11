Samsung sta rilasciando l’aggiornamento stabile della One UI 5.0 basata su Android 13 per gli smartphone Galaxy A53 5G in Europa. L’update arriva con un mese di anticipo, in quanto era programmato per dicembre.

L’aggiornamento porta la versione del firmware alla A536BXXU4BVJG, tuttavia include ancora la patch di sicurezza di ottobre 2022. L’update è stato individuato nei Paesi Bassi e in Belgio e dovrebbe essere lanciato a breve in tutti i paesi europei.

Per verificare la presenza dell’aggiornamento One UI 5.0 per Samsung Galaxy A53 5G è sufficiente andare in Impostazioni -> Aggiornamento software e toccare Scarica e installa se l’update è disponibile.

Con One UI 5.0 Samsung ha migliorato il design dell’interfaccia utente e anche tutte le sue app preinstallate che ora offrono più funzionalità, inoltre l’aggiornamento migliora anche le prestazioni, la privacy e la sicurezza del dispositivo.