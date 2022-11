Samsung rende noti i piani di rilascio della One UI 5.0 (Android 13) in Europa

Quando si parla di aggiornamenti software nel mondo Android è difficile se non impossibile trovare un produttore che porti avanti il lavoro con la stessa cura di Samsung — ne avevamo parlato in un editoriale dedicato — e il nuovo major update ad Android 13 ci sta fornendo un altro esempio lampante di ciò: sebbene qualche altro OEM abbia vinto per tempestività e anche altri si stiano muovendo con annunci e programmi beta, nessuno ha usato una dovizia di particolari paragonabile a quella di Samsung.

Nelle scorse settimane, il produttore sudcoreano aveva dapprima annunciato la One UI 5.0 con base Android 13 con tutte le novità incluse, poi ancora provveduto ad aggiornare l’intera serie Samsung Galaxy S22 con la release stabile in Italia e comunicato i piani di rilascio del major update per il proprio mercato di casa. Adesso il programma si infittisce in maniera nettamente interessante dal nostro punto di vista: il colosso asiatico ha appena diramato la roadmap dell’aggiornamento ad Android 13 per un mercato europeo importante e a noi molto vicino: la Germania.

One UI 5.0 con Android 13: roadmap ufficiale di Samsung (Germania)

Anche se la roadmap è ufficialmente riferita al mercato tedesco, le tempistiche comunicate costituiscono un riferimento importante: è probabile che i tempi d’attesa per l’Italia non saranno così diversi. L’annuncio è stato comunicato direttamente alla community, con tanto di link alla pagina che verrà tenuta aggiornata con le novità del caso. Purtroppo, sul sito italiano non c’è ancora niente del genere.

Detto della serie Galaxy S22 che ha già ricevuto l’aggiornamento, il mese di novembre iniziato oggi sarà foriero di novità per tanti modelli famosi: Android 13 stabile verrà reso disponibile per i pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy Z Flip4 5G e Samsung Galaxy Z Fold4 5G, per gli ex top di gamma delle serie Galaxy S20, Galaxy S21 e Galaxy Note 20, per i tablet della serie Galaxy Tab S8 e per i medi di gamma Samsung Galaxy A33 5G e Samsung Galaxy A53 5G. Una lista altrettanto lunga di modelli verrà completata a dicembre 2022, mentre per i modelli più economici delle serie Galaxy A e M, nonché per la serie rugged Galaxy Xcover e altri, se ne riparlerà tra gennaio e febbraio 2023. Stando ai piani del produttore, la quasi totalità dei dispositivi destinatari dell’aggiornamento ad Android 13 riceveranno quanto dovuto entro il Q1 2023. Il programma è sicuramente ambizioso e merita di essere visto in maniera più dettagliata.

Roadmap One UI 5.0 con Android 13

Novembre 2022

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE 5G

Galaxy Note20 Ultra 5G

Galaxy Note20 5G

Galaxy Note20

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy Tab S8+, S8+ 5G

Galaxy Tab S8, S8 5G

Galaxy Tab S8 Ultra, S8 Ultra 5G

Galaxy Tab S7, S7+

Dicembre 2022

Galaxy Z Fold2 5G/LTE

Galaxy Z Flip, Z Flip 5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note10 Lite

Galaxy A72

Galaxy A71

Galaxy A52, A52 5G, A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A32 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M32

Galaxy XCover6 Pro

Galaxy XCover Pro

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S7 FE

Gennaio 2023

Galaxy A23 5G

Galaxy A22, A22 5G

Galaxy A13, A13 5G

Galaxy A12

Galaxy M23 5G

Galaxy M22

Galaxy M13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active4 Pro 5G

Galaxy Tab Active4 Pro

Galaxy Tab Active3

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Febbraio 2023

Galaxy A04s

Galaxy A03, A03s