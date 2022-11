Xiaomi 12T Pro 5G √® uno smartphone dalle immense risorse hardware ‚ÄĒ la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e il sensore fotografico principale da 200 MP sono un gran bel biglietto da visita ‚ÄĒ e dalle innovative soluzioni software ‚ÄĒ l’in-sensor zoom 2x (sfrutta le capacit√† dell‚Äôampio sensore da 1/1,22‚Ä≥ per scattare ritratti molto precisi) su tutte ‚ÄĒ e abbina tutto ci√≤ ad un prezzo di listino da fascia alta ma non premium, che per giunta √® gi√† un lontano ricordo: grazie alla¬†nuova iniziativa promozionale¬†di¬†eBay¬†che permette di sfruttare un coupon del 15%, lo smartphone si trova a competere con modelli di fascia medio-alta e ha dalla sua parecchi assi nella manica.

Xiaomi 12T Pro 5G: offerte eBay con coupon del 15%

Prima di passare ai dettagli delle offerte che ci interessano in maniera specifica, è fondamentale ricapitolare in breve i tratti essenziali della promozione di eBay che si concluderà alle ore 23.59 del 16 novembre. Innanzitutto, il codice sconto REGALI22 è valido anche sugli smartphone e permette di ottenere uno sconto del 15% e ci sono dei dettagli da chiarire: la soglia di spesa minima è di 15 euro; lo sconto massimo per ogni utilizzo non può superare i 50 euro (dunque parliamo del 15%, ma solo fino a 50 euro); infine, ciascun utente può utilizzare il codice fino a 4 volte, per un risparmio complessivo massimo pari a 200 euro. Per ottenere lo sconto basta aggiungere l’articolo al carrello, inserire il codice indicato nel campo apposito e poi completare l’acquisto una volta visualizzato il prezzo scontato. Per la lista completa delle categorie compatibili, quella dei venditori aderenti e per Termini e Condizioni di utilizzo, vi rimandiamo alla pagina ufficiale della promozione.

Nel caso di specie, Xiaomi 12T Pro 5G √® in offerta da due venditori diversi in due tagli di memoria e in entrambi i casi √® reso particolarmente appetibile proprio dal coupon descritto. Precisiamo che tutti i prodotti si trovano in Italia, vengono spediti gratis in due giorni da venditori con feedback positivi (maggiori dettagli in ciascuna pagina prodotto) e offrono la consueta Garanzia cliente eBay¬†(‚ÄúSe non ricevi l‚Äôoggetto che hai ordinato sarai rimborsato‚ÄĚ).

Il taglio da 8 GB + 256 GB è in offerta in tre colorazioni e con REGALI22 costa soli 587,40 euro. Ecco i link:

Il taglio di memoria top da 12 GB + 256 GB è in offerta in una sola colorazione e grazie al coupon viene scontato a 669,99 euro. Ecco il link per acquistarlo:

Perché scegliere Xiaomi 12T Pro 5G

Scheda tecnica completa

Dimensioni: 163,1 x 75,9 x 8,6 mm

Peso: 205 grammi

Display:¬†CrystalRes AMOLED DotDisplay¬†da¬†6,67‚Ä̬†con risoluzione¬†1220¬†x¬†2712 pixel Refresh rate:¬†variabile¬†a 30/60/90/120¬†Hz Campionamento dei tocchi:¬†480 Hz Form Factor:¬†20:9 Luminosit√†:¬†500 nit¬†(tipica) e¬†1200 nit¬†(picco) Contrasto:¬†5,000,000:1 Dolby Vision,¬†HDR10+,¬†HDR adattivo Protezione:¬†Corning Gorilla Glass 5

SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con GPU Adreno 730 e AI Engine Qualcomm 7th Gen

Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5)

Spazio di archiviazione: 256 GB (USF 3.1)

Fotocamera posteriore¬†tripla: Sensore principale¬†Samsung ISOCELL HP1¬†da¬†200 MP¬†(f/1.69), con OIS, PDAF, pixel da 0.64 őľm/1.28 őľm (binning 4-in-1)/2.56 őľm (binning 16-in-1) e¬†zoom in-sensor 2x Sensore ultra-grandangolare da¬†8 MP¬†(f/2.2) con angolo di visione a¬†120¬į¬†e pixel da 1.12 őľm Sensore macro da¬†2 MP¬†(f/2.4) con pixel da 1.75 őľm Risoluzione massima video:¬†8K¬†(con il sensore principale)

Fotocamera anteriore:¬†20 MP¬†(f/2.24, sensore da 1/3,47‚ÄĚ), con pixel da 0,8 őľm, angolo di visione a 78¬į

Audio: doppio speaker stereo, suono co-ingegnerizzato con Harman Kardon, Dolby Atmos

Reti mobili: Dual SIM, 5G (NSA + SA)/4G/3G/2G (modem Qualcomm Snapdragon X65 5G)

Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2, IR, NFC, GPS, USB Type-C

Lettore delle impronte digitali: ottico, sotto al display

Sensore di prossimità: fisico

Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata HyperCharge a 120 W (caricabatterie da 120 W in confezione)

Sistema operativo: MIUI 13 basata su Android 12

