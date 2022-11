Un giorno dopo l’altro, si vanno moltiplicando i report che vogliono OPPO intenzionata a presentare ufficialmente la nuova serie OPPO Reno9 entro la fine del mese di novembre in terra natìa ed è ancora una volta dalla Cina che provengono le nuove indiscrezioni sulle specifiche tecniche di tali smartphone inediti.

I primi dettagli relativi alla prossima generazione dell’apprezzata serie Reno di OPPO erano emersi già nel mese di settembre, poi ancora il mese scorso si era tornati a parlare aggiungendo al quadro qualche particolare in più. Qualche giorno fa, avevamo riaperto il discorso per parlarvi di ben tre smartphone OPPO prossimi alla presentazione, tra cui anche il prossimo modello di punta della gamma Reno: OPPO Reno9 Pro+. In quel caso la fonte delle informazioni era stato il solito leaker Digital Chat Station, sempre molto attivo su Weibo, e anche stavolta è stato lui a smuovere le acque con un nuovo post.

Serie OPPO Reno9: specifiche tecniche trapelate

Stando a quanto riportato dal noto leaker, il modello di ingresso OPPO Reno9 affiderà le proprie prestazioni alla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 778G (dunque una soluzione ottima e collaudata), abbinandovi una dotazione tecnica comprensiva di: batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 67 W, una fotocamera principale da 64 megapixel e una secondaria da 2 megapixel (di dubbia utilità ).

Salendo di un gradino nella gamma, OPPO Reno9 Pro dovrebbe poter contare su un SoC MediaTek Dimensity 8100-MAX a 5 nm, che è lo stesso già visto di recente a bordo di OPPO Reno8 Pro 5G. Anche in questo caso la fonte parla di una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 67 W, tuttavia segnala un comparto fotografico di livello superiore: il sensore posteriore principale sarebbe un Sony IMX890 da 50 megapixel e sarabbe affiancato da un’unità da 8 megapixel (presumibilmente con ottica ultra-grandangolare).

Per finire, torniamo a parlare del modello di punta già raccontato nei giorni scorsi: OPPO Reno9 Pro+ metterà sul piatto prestazioni senza compromessi figlie della Mobile Platform Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. La capacità della batteria dovrebbe rimanere invariata rispetto agli altri due modelli della serie, dunque 4.700 mAh, tuttavia in questo caso dovrebbe essere abbinata ad una ricarica rapida spinta fino a 80 W. Un altro upgrade toccherà il comparto fotografico: sul retro del dispositivo si conteranno tre sensori in totale: un principale Sony IMX890 da 50 megapixel, un secondario da 8 megapixel (presumibilmente con ottica ultra-grandangolare) e un terzo da 2 MP non meglio specificato.

Dal momento che il resto delle specifiche tecniche viene elencato separatamente e soltanto i dati del display vengono riportati una sola volta, è lecito presumere che — secondo Digital Chat Station — OPPO Reno9, OPPO Reno9 Pro e OPPO Reno9 Pro+ condivideranno le caratteristiche dello schermo. La fonte parla di un display OLED con una diagonale di 6,7 pollici e bordi curvi, con una cornire inferiore spessa appena 2,3 mm. La risoluzione del pannello si fermerebbe al Full HD+ (2412 x 1080 pixel) e sarebbe ovviamente presente la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz; il tutto senza dimenticare la profondità colore a 10-bit e il supporto 2160Hz PWM dimming. Come quasi ogni smartphone di ultima generazione, anche questi tre avranno il sensore di impronte nascosto sotto al display, mentre nella parte alta ci sarà un foro per la fotocamera anteriore, che dovrebbe essere comune ai tre modelli e arrivare a 32 megapixel. Un altro elemento comune ai tre modelli dovrebbe essere l’NPU MariSilicon X. Quanto ai dettagli rimanenti, Reno9 e Reno9 Pro dovrebbero avere un motorino di vibrazione classico, mentre Reno9 Pro+ dovrebbe averne uno lineare sull’asse X; inoltre, i primi due dovrebbero essere spessi 7,19 mm e pesare 174 grammi, mentre il terzo dovrebbe misurare 7,99 mm in spessore e pesare 192 grammi.

