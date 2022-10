È ancora presto per conoscere dettagli precisi sulle serie OPPO Find X6 e OPPO Reno9, smartphone che faranno il loro debutto nei prossimi mesi, ma grazie a un paio di leak possiamo scoprire qualche informazione interessante sulle specifiche tecniche. Vediamo di che si tratta partendo dai secondi, che dovrebbero essere i primi a essere commercializzati (perlomeno in Cina).

OPPO Reno9 inizia a prendere forma con le ultime indiscrezioni

Nonostante la serie OPPO Reno8 sia arrivata in Europa e in Italia solo lo scorso agosto, in Cina è già quasi arrivato il momento di accogliere la serie successiva, OPPO Reno9. L’uscita potrebbe avvenire durante il mese di novembre, e grazie a Digital Chat Station possiamo iniziare a scoprire qualche caratteristica del modello “normale” (che sarà probabilmente accompagnato da una versione Pro e da una Lite).

In base a quanto riportato, il nuovo smartphone (PHM110) dovrebbe disporre di uno schermo OLED curvo da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ (2412 x 1080 pixel), con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte digitali integrato. Il chipset a muovere il sistema dovrebbe essere il Qualcomm Snapdragon 778G Plus, al cui fianco dovrebbero spiccare 12 GB di RAM. Qualche indicazione anche per il comparto fotografico, che comprenderebbe una fotocamera anteriore da 32 MP con sensore Sony IMX709 (lo stesso del predecessore) e un sensore principale posteriore OmniVision da 64 MP (OV64B).

La batteria dovrebbe essere da 4500 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 67 W: si tratterebbe di un piccolo passo indietro rispetto al modello precedente, che si spinge fino a 80 W con la SUPERVOOC. I leak suggeriscono l’arrivo di OPPO Reno9 in compagnia dei modelli Reno9 Pro e Reno9 Pro+, ma è probabile che la successiva commercializzazione europea possa cambiare le carte in tavola.

La punta di diamante della serie OPPO Find X6 potrebbe offrire una super fotocamera

Sfortunatamente i dettagli sulla serie OPPO Find X6 non risultano così numerosi. Per ora sappiamo che lo smartphone di punta della serie, che potrebbe prendere il nome di OPPO Find X6 Pro (o anche Find X6 Pro+), potrà contare su un comparto fotografico di alto livello, anzi, altissimo considerando quando sostiene Ice universe. Secondo quest’ultimo il dispositivo di punta della gamma utilizzerà il sensore Sony IMX989 da 1 pollice, che promette grandi cose. Si tratterebbe dello stesso utilizzato su Xiaomi 12S Ultra.

Per il resto precedenti leak parlano del probabile utilizzo sul modello Pro del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che il produttore californiano dovrebbe presentare il mese prossimo. Find X6 potrebbe invece “fermarsi” allo Snapdragon 8+ Gen 1. Per ulteriori indicazioni ci toccherà attendere le prossime settimane.

