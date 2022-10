Motorola è un brand noto per la sua storia nella telefonia ma indubbiamente negli ultimi anni deve fare un grosso lavoro per riaffermarsi. L’operazione nostalgia non sembra portare grandi benefici, Nokia lo sa, e senza dei prodotti realmente validi il mercato più competitivo degli ultimi 20 anni non perdona.

Probabilmente per questo l’azienda, americana di nascita ma cinese di fatto, sembra essersi rimboccata le maniche e questo Motorola Edge 30 Ultra ne è la dimostrazione. Uno smartphone di fascia alta, altissima, con all’interno specifiche tecniche d’avanguardia e un prezzo non così esasperato. Vediamo nel dettaglio cosa c’è da sapere in questa recensione.

Accessori in confezione di Motorola Edge 30 Ultra

La confezione è al solito ricchissima e oltre allo smartphone sono presenti: il cavo di ricarica a trasferimento file USB Type-C, l’alimentatore da ben 125W, lo spillotto per rimuovere il carrellino della SIM, una cover in TPU e persino un paio di cuffie USB Type-C, merce rara negli ultimi anni.

Video recensione di Motorola Edge 30 Ultra

Design & Ergonomia

Motorola Edge 30 Ultra lo è nel nome ma non proprio di fatto. Siamo abituati a leggere Ultra e Pro per indicare smartphone grossi, con fotocamere periscopiche, se possibile doppi display e chi più ne ha più ne metta. Motorola Edge 30 Ultra invece è un più “banale” smartphone di fascia alta, almeno nell’estetica e nelle dimensioni. Non che questo sia un male, anzi, è uno dei più leggeri e compatti della sua categoria e ce n’è un gran bisogno. Misura 161.8 x 73.5 x 8.4 mm e pesa 198 grammi, sottile e pesante il giusto insomma e l’ergonomia ringrazia.

Il retro è davvero piacevole al tatto: è in vetro con certificazione Gorilla Glass 5 con una lavorazione semi ruvida e la qualità costruttiva di alto livello seppur la certificazione contro acqua e polvere sia solo IP52, punto che ovviamente si farà sentire sul piatto della bilancia.

Frontalmente il display, curvo ai lati e anche per questo un po’ scivoloso, è di tipo P-OLED con supporto HDR10+ da 6,67” in formato 20:9, con picco massimo di luminosità pari a 1250 nit e refresh rate che arriva fino a 144 Hz. Davvero una bella unità con colori brillanti e diversi profili colore disponibili nelle impostazioni per adattarlo alle proprie esigenze o preferenze. Le uniche due lacune su questo fronte, sempre rispetto a una concorrenza super agguerrita, sono la risoluzione solo FullHD+ (ma poco male) e il fatto di non essere LTPO, quindi sì può variare dinamicamente il refresh rate su 30, 60, 90, 120 e 144 Hz ma non può farlo su valori intermedi o inferiori.

L’audio, Dolby Atmos, è ad effetto stereo fuoriuscendo dallo speaker principale e dalla capsula auricolare, il volume massimo è davvero alto quasi troppo oserei dire perché su questi livelli tende a gracchiare. Molto stilosa però la lockscreen mentre ascoltiamo la musica, il display ambient si adatta perfettamente mostrando la copertina e i comandi rapidi per gestirla.

Sotto al display c’è il sensore biometrico per lo sblocco con l’impronta digitale mentre internamente c’è un ottimo motorino di vibrazione che fornisce più feedback durante le varie operazioni, molto piacevole.

Funzionalità

Il software di Motorola Edge 30 Ultra è Android 12 con patch di sicurezza aggiornate a settembre 2022 (nel momento in cui scriviamo questa recensione, ottobre 2022), gli aggiornamenti Motorola sono garantiti attualmente sono 2 maggiori del sistema operativo e 3 anni di patch di sicurezza. Questo è quanto dichiarato sul sito ufficiale e che ovviamente fa fede.

Si tratta di un software al solito per la casa alata molto simile ad Android Stock con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ne derivano. Ci sono però delle aggiunte qua e la che Motorola fa per rendere più completa, nonché caratterizzante, l’esperienza duso. Tutto gira intorno all’applicazione Moto e qui sono presenti il 90% delle cose aggiunte da Motorola. Ad esempio la personalizzazione estetica dell’interfaccia, che è possibile anche attraverso la realizzazione di Temi che comprendono layout, icone, caratteri, colori, suoni e non solo. L’attivazione di gesti nuovi per aprire velocemente il multitasking o scattare un’istantanea dello schermo, o ancora la modalità gaming. Non manca anche Ready For ovvero la modalità Desktop che si attiva collegando lo smartphone al PC o a un monitor, sia tramite cavo che wireless. L’interfaccia si adatta al grande schermo e possiamo accedere velocemente ai nostri file o guardare contenuti multimediali. Ricezione che non spicca ma comunque nella media, completo invece sul fronte WiFi, Bluetooth, NFC e GPS.

Prestazioni

Tutto ciò viene fatto girare dal processore mobile più potente in circolazione sul mondo Android: il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna (non è presente uno slot per espandere la memoria). Tutto l’hardware non batte ciglio, fluidità e reattività sono aggettivi che ben si accostano a questo smartphone che non cede il passo nemmeno di fronte a benchmark o giochi pesanti.

L’unico punto su cui a volte inciampa è nell’app Fotocamera mentre si scorrono foto scattate a risoluzione piena, questo perché Motorola Edge 30 Ultra può scattare fotografie da ben 50 megapixel l’una, pesanti ma con un perché.

Fotocamera

Il nuovo flagship della casa alata dispone di un comparto fotografico più che ricco con:

sensore principale Samsung HP1 da 200 mpx, stabilizzato otticamente con dual pixel autofocus;

sensore ultra grandangolare da 50 mpx con autofocus;

tele-obiettivo 2X ottico da 12 mpx, non stabilizzato;

fotocamera frontale da 60 mpx.

Indubbiamente la scelta dell’azienda è di puntare su fotocamere di alto livello, sia per dare caratura al prodotto ma diciamolo, anche per sopperire a un software ancora non impeccabile. Il sensore principale può scattare foto sia a 200 mpx o più semplicemente a 12 mpx, la differenza si fa notare principalmente nel dettaglio restituendo foto molto pesanti ma per questo anche molto lavorabili per diversi scopi, o banalmente per stamparle. In generale le fotografie scattate sono molto buone, non a livello di Pixel 7 Pro o iPhone 14 Pro per citarne due ma convincenti. L’aspetto più positivo è sulla fotocamera ultra grandangolare che essendo anch’essa definita produce risultati soddisfacenti e in notturna dove in parte il pixel binning sul sensore principale, in parte la modalità notte, permette di ottenere scatti piacevoli anche in condizioni di poca luce. Molto poco convincenti invece i selfie con poco dettaglio e un filtro bellezza pre applicato impossibile da rimuovere, e così anche il ritaglio nella modalità ritratto è migliorabile.

In ambito video può registrare fino all’8K a 30 fps, uno dei pochi a offrire questo framerate a questa risoluzione. Peccato invece che non si possa cambiare obiettivo in 4K e che il passaggio di zoom non sia ancora fluido. Segnalo anche qualche incertezza anche nell’autofocus che però potrebbe essere risolta con futuri aggiornamenti. Previous Next Fullscreen

Batteria & Autonomia

Motorola Edge 30 Ultra è fornito di una batteria da 4610 mAh che risulta un buon compromesso proprio per contenere il peso dello smartphone. L’autonomia si attesa all’incirca intorno alle 6 ore di display lungo la tipica giornata lavorativa.

Se però utilizzate veramente a lungo lo smartphone avete un cuscino di salvataggio ovvero la ricarica veloce a 125W (che ricarica lo smartphone da 0 a 100 in circa 20 minuti) e la ricarica veloce wireless a 50W, oltre a supportare anche la ricarica wireless inversa.

In conclusione

Motorola Edge 30 Ultra racconta di un’azienda in grande spolvero che si è decisa a fare sul serio. Il prezzo di listino è di 999 Euro ma subito ribassato a 899 Euro e, cercando un po’ in rete, non è difficile trovarlo già a circa 770 Euro, prezzi accattivanti per un prodotto completo al 95%.

Qualche mancanza ce l’ha come ad esempio la certificazione contro acqua e polvere non al vertice e una fotocamera tele-obiettivo semplice, ma che si fa scusare facilmente offrendo dal canto suo una dotazione accessoria più che ricca, una fotocamera principale innovativa, una ricarica super rapida sia cablata che wireless e non solo. Promosso insomma, soprattutto su cifre intorno i 600-700 Euro anche perché purtroppo, il neo più grande attualmente di Motorola è ancora il poco appeal e la conseguente forte svalutazione che i suoi prodotti subiscono nel giro di pochi mesi, che rendono sconveniente l’eventuale rivendibilità.

Motorola Edge 30 Ultra è disponibile su Amazon in offerta.