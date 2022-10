Torniamo ad occuparci di Google Pixel Watch, il primo smartwatch a marchio Google che è arrivato sul mercato (non ancora ufficialmente in Italia) dopo mesi di attesa, carichi di anticipazioni ufficiali e svariate indiscrezioni.

A distanza di alcune settimane dal lancio, il colosso di Mountain View ha aggiornato l’articolo di supporto “Charge Google Pixel Watch and improve battery life” mettendo in chiaro come sia possibile raggiungere un’autonomia di 24 ore con una singola ricarica dello smartwatch.

Google Pixel Watch a un mese dal lancio, tra perplessità e presunti problemi



Il nuovo Google Pixel Watch è stato lanciato ufficialmente lo scorso 6 ottobre ed è poi arrivato sul mercato sette giorni dopo, il 13 ottobre, anche se non ufficialmente in Italia: nel Bel Paese è tuttavia acquistabile tramite venditori terzi su Amazon, anche se per un po’ di tempo risultava disponibile anche venduto e spedito dallo stesso colosso dell’e-commerce.

Al netto di ciò, nelle prime settimane di vita del primo smartwatch Made by Google, fatto già completamente a pezzi per scoprire cosa ci fosse all’interno, sono emerse perplessità relative all’hardware piuttosto datato (anche se Google ci sta abituando sempre più a non puntare su un hardware all’ultimo grido), ad alcune scelte software, come la mancanza di Gmail e altre app Google, a presunti problemi di burn-in allo schermo (smentiti da Big G).

Altri aspetti interessanti sono quelli legato alla batteria (che è un’unità da 294 mAh), all’autonomia che può offrire agli utenti e al meccanismo di ricarica: su quest’ultimo aspetto, qualche settimana fa è emerso che è possibile ricaricare Google Pixel Watch in modalità wireless senza sfruttare il caricabatterie incluso in confezione, ma sfruttando una qualsiasi basetta di ricarica o smartphone dotato di ricarica wireless inversa.

Google, che ha garantito almeno tre anni di aggiornamenti software per lo smartwatch, ha tuttavia sconsigliato gli utenti di ricorrere a questo meccanismo di ricarica, indicando il caricabatterie incluso in confezione come scelta consigliata, nonché come l’unica ufficialmente supportata.

Google Pixel Watch: ecco come coprire le 24 ore

Nella giornata di ieri, il colosso di Mountain View ha inoltre provveduto ad aggiornare ulteriormente un articolo di supporto ufficiale chiamato “Charge Google Pixel Watch and improve battery life” (Carica Google Pixel Watch e migliora la durata della batteria), all’interno del quale erano riportati dati basati su test eseguiti utilizzando hardware e software di pre-produzione.

A oltre due settimane dall’arrivo sul mercato, dunque, Big G è stata in grado di aggiornare questi dati, fornendo agli utenti indicazioni più precise su come fosse possibile coprire 24 ore di utilizzo con lo smartwatch. Questo è quello che si legge:

La durata della batteria di 24 ore si basa sul seguente utilizzo:

– 240 notifiche

– 280 controlli dell’ora

– Una telefonata LTE di cinque minuti

– Un allenamento di 45 minuti con LTE e GPS attivi e con riproduzione di musica scaricata da YouTube Music

– 50 minuti di navigazione (Google Maps) mentre lo smartwatch è connesso a un telefono tramite Bluetooth

– Smartwatch configurato con le impostazioni predefinite, inclusa la disattivazione dell’Always-on Display

Pertanto, secondo quanto riportato da Google, il Pixel Watch può effettivamente (e tranquillamente) coprire una giornata di utilizzo, a patto che si rinunci all’Always-on Display, un compromesso che ad alcuni utenti potrebbe suscitare indifferenza ma che per altri potrebbe risultare abbastanza difficile da accettare.

È indubbio che mantenere il display sempre acceso abbia un impatto considerevole sulla batteria di uno smartwatch, in questo caso da 294 mAh, visto che questa funzionalità impatta in maniera importante già su uno smartphone che ha una batteria 10-15 volte più grande.

Solo il tempo, infine, ci dirà se Google Pixel Watch sarà in grado di maturare col tempo e con gli aggiornamenti software, al pari degli smartphone della gamma Pixel: sarà interessante scoprire, inoltre, cosa ci riserverà Big G con il secondo smartwatch della casa, quello che potenzialmente potrebbe consacrare il colosso di Mountain View anche nel settore degli smartwatch.

