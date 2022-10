Google Pixel Watch è il primo smartwatch della serie Made by Google, è stato annunciato in via ufficiale lo scorso 6 ottobre insieme ai nuovi Pixel 7, ma ha già fatto indispettire qualche utente: alcuni tra i primi possessori del wearable di Google hanno iniziato a lamentare quelli che sembrano problemi di burn-in al display; il colosso di Mountain View non ha tardato a rispondere sulla questione, arrivando a smentire l’esistenza di un simile problema e classificando quanto riportato come semplice image retention (persistenza dell’immagine).

Google Pixel Watch soffre già di burn-in?

Google Pixel Watch è un dispositivo ancora sostanzialmente fresco di presentazione ed è arrivato sul mercato solo da pochi giorni (proprio ieri ve ne avevamo segnalato l’improvvisa comparsa anche in Italia, su Amazon); come detto, inoltre, si tratta del primo tentativo ufficiale del colosso di Mountain View nel mondo degli smartwatch; per questi motivi, l’esistenza immediata di un problema di natura hardware sarebbe una magagna non indifferente per il produttore, oltre che una seccatura per gli utenti.

Nei giorni scorsi hanno iniziato a fare la propria comparsa in Rete alcune testimonianze di quello che sembra un problema di burn-in che affliggerebbe il display OLED di Google Pixel Watch. Una segnalazione è arrivata direttamente dai colleghi di 9to5Google, il cui Pixel Watch in versione solo Bluetooth/WiFi ha iniziato a mostrare segni di questo comportamento indesiderato dopo appena cinque giorni di utilizzo — dal mercoledì al lunedì successivo — con la funzione always-on display (AOD) attiva per 12 ore al giorno e la luminosità adattiva abilitata. Dalle foto seguenti si può cogliere la presenza dei numeri del quadrante “Everyday” mentre sullo smartwatch viene visualizzata la lista delle app; l’effetto è più evidente nelle zone del quadrante con sfondo grigio o comunque non completamente nero (nelle foto al link in fonte, l’effetto è decisamente più evidente).

È importante sottolineare come non si tratti di un problema permanente, ma neppure di un caso isolato: le immagini di cui sopra spariscono nel giro di 30 minuti circa dopo lo spegnimento dell’always-on display (AOD); ciò non toglie che l’effetto si ripresenti prontamente quando il quadrante viene riattivato. Ricordiamo che la scheda tecnica di Google Pixel Watch elenca un display AMOLED con 320 ppi e una luminosità di picco che tocca i 1.000 nit.

Altri report simili sono spuntati su Reddit e non solo, tuttavia non mancano neppure le testimonianze di possessori di Pixel Watch facenti un utilizzo simile senza alcun tipo di “scia”.

Nessun burn-in per Pixel Watch: parola di Google

Il produttore ha prontamente risposto alle segnalazioni: secondo Google, Pixel Watch non soffre di un problema permanente di burn-in e l’effetto riportato ha natura temporanea e va piuttosto classificato come image retention (persistenza dell’immagine). Big G sottolinea anche come tale effetto non rappresenti un segnale di un burn-in imminente, precisando però che più tempo l’immagine rimane fissa sullo schermo, più tempo impiegherà per andare via.

Google sostiene che la maggior parte degli utenti non dovrebbero imbattersi in scenari del genere, visto che l’algoritmo software di protezione cambia la luminosità dei pixel accesi ogni minuto allo scopo di prevenire problemi di persistenza dell’immagine. Del resto, sin dall’introduzione dell’AOD coi Pixel 2 nel 2017, i dispositivi di Google non hanno mai sofferto di problemi diffusi di burn-in.

Per i più curiosi, di seguito viene riportata la nota ufficiale di Google sulla questione Pixel Watch:

«What you are seeing is image retention. It is a non-permanent issue that affects OLED displays. It is not a precursor to burn-inand should not be confused with burn-in. The image retention will go away but the longer it is on the screen the longer it will take to go away. The Google Pixel Watch uses a software algorithm to shift the brightness of lit pixels every minute to reduce the possibility of image retention. This prolongs the time before image retention is seen and reduces the time for the image to disappear. If users do experience this, it will go away over time, but users can also turn off AOD and/or use bedtime mode for sleep so the screen stays off overnight».

