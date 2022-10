Che abbiate al polso un Samsung Galaxy Watch5 o un Google Pixel Watch, probabilmente avrete tentato senza successo di attivare Google Assistant e il relativo comando vocale “Hey Google” per interagirvi. L’attivazione infatti sembra ancora impossibile nella lingua italiana ma tramite un semplice trucco si può risolvere il problema in questione. La soluzione sta nel far credere a Google di parlare la lingua inglese, dopodiché riabilitare l’italiano per colloquiare nel nostro idioma.

In questa semplice guida dunque vi spieghiamo come attivare Google Assistant sui Galaxy Watch di Samsung o ancora come attivare Google Assistant su Google Pixel Watch, qualora siate riusciti ad acquistarne uno dall’estero non essendo disponibile ufficialmente in Italia.

Se dunque anche voi siete incappati nel messaggio di errore: “funzionalità non abilitata nella tua lingua”, ecco come risolvere.

Come attivare Google Assistant sugli smartwatch Wear OS

La procedura è molto semplice ed è da fare quasi esclusivamente sullo smartphone con cui si è accoppiato lo smartwatch con Wear OS. Dunque:

fra le applicazioni installate sullo smartphone cercate “Google” e apritela;

cliccate sul vostro avatar in alto a destra;

tappate ora sulla voce “Impostazioni”;

selezionate la voce “Google Assistant”;

scorrete la pagina che si è aperta fino a individuare “Lingue” e tappatela;

una volta qui cliccate “Italiano” e selezionate “English (US)”;

uscite dall’app Google e spostatevi sullo smartwatch;

avviate Google Assistant sull’orologio e seguite le istruzioni a schermo qui presenti e successivamente sullo smartphone;

una volta che l’operazione di configurazione sarà completata non vi resta che tornare sullo smartphone, quindi nelle impostazioni di Google Assistant e reimpostare la lingua italiana.

La procedura vi consentirà dunque di abilitare Google Assistant sullo smartwatch con la lingua inglese, dopodiché reimpostarlo sulla lingua italiana. In base allo smartwatch in vostro possesso potrete richiamare l’assistente con la voce dicendo “Ok Google”, oppure tramite pulsante fisico o ancora aprendo la relativa applicazione.

