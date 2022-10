Negli ultimi tempi sono sempre più gli utenti, anche quelli alle prime armi, a rendersi conto dell’importanza del supporto software del produttore per i propri dispositivi. In ambito Android, per quel che concerne gli smartphone, è probabilmente Samsung il produttore che più si è distinto ultimamente per la sua politica di aggiornamenti, ma Google non è da meno; oltre a fornire un adeguato supporto agli smartphone della serie Pixel, il colosso di Mountain View ha intenzione di riservare un trattamento simile anche al suo primo smartwatch, Google Pixel Watch.

Google Pixel Watch riceverà almeno tre anni di aggiornamenti

Ebbene sì, durante l’evento di presentazione del suo primo smartwatch, Google ha dichiarato che il dispositivo mosso da Wear OS riceverà almeno tre anni di aggiornamenti software; questi vanno calcolati dalla prima comparsa del dispositivo sul Google Store statunitense e, come indicato nella pagina di supporto del prodotto, il supporto andrà avanti almeno fino a ottobre 2025.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, Google dichiara che gli aggiornamenti software includono gli aggiornamenti di sicurezza e possono includere anche feature drops e altri tipi di aggiornamenti software; a differenza dunque di quanto accade con gli smartphone, non viene fatta distinzione tra aggiornamenti della versione del sistema operativo e patch di sicurezza, probabilmente perché nonostante Wear OS 3.5 sia basato su Android 11, la maggior parte degli update alla piattaforma software in questione avviene tramite aggiornamenti di applicazioni o servizi attraverso il Play Store.

Al momento non è chiaro con quale cadenza verranno rilasciati gli aggiornamenti, ma è interessante notare come l’azienda utilizzi un linguaggio simile per quanto riguarda gli aggiornamenti degli smartphone Pixel.

Come ben sappiamo gli smartphone di Big G ricevono gli aggiornamenti con le patch di sicurezza con cadenza mensile, ma non è chiaro se lo stesso avverrà per Google Pixel Watch. Rimanendo in ambito Wear OS è possibile guardare a Samsung con il suo Galaxy Watch 4, anche se è difficile stabilire una cadenza di rilascio omogenea; ad ogni modo il colosso coreano ha per il momento garantito un supporto maggior ai propri wearable, considerando che ha promesso fino a quattro anni di aggiornamenti.

Potrebbe interessarti anche: Dopo mesi di indiscrezioni, ecco Google Pixel Watch, ufficiale, ma non ancora per noi