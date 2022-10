Così come avviene per gli smartphone più attesi nel momento in cui arrivano sul mercato, anche Google Pixel Watch sta ricevendo una grande attenzione da parte di addetti ai lavori e appassionati di tecnologia e in Rete si vanno moltiplicando gli approfondimenti ad esso dedicati.

E così nelle scorse ore per il primo smartwatch del colosso di Mountain View è arrivato anche il momento di un video teardown, realizzato dallo staff di iFixit, che a quanto pare non ha voluto lasciarsi sfuggire l’occasione di toccare con mano questo dispositivo e scoprire cosa si nasconda sotto la sua scocca.

Google Pixel Watch fatto a pezzi in video

Prima di proseguire ricordiamo le caratteristiche principali del primo smartwatch di Google:

display AMOLED da 1,2 pollici con rsioluzione 450 x 450 pixel (con densità di 320 ppi), refresh rate di 60 Hz, luminosità massima 1.000 nit, supporto DCI-P3 e protezione Corning Gorilla Glass 5

processore Samsung Exynos 9110 (10 nm) con GPU Mali-T720 e co-processore Cortex M33

2 GB di RAM

32 GB di memoria di archiviazione (eMMC)

connettività Wi-Fi 11 b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth 5.0, GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO), NFC

sensori: accelerometro, giroscopio, barometro, bussola, luminosità ambientale, SpO2, battito cardiaco

altoparlante (singolo) e microfono

cassa da 41 mm in acciaio inossidabile, con spessore di 12,3 mm e certificazione IP68 (resistenza alla polvere e all’acqua fino a 5 ATM o 50 m)

peso di 36 grammi (senza cinturino)

batteria da 294 mAh con ricarica wireless Qi

sistema operativo Wear OS 3.5

Se siete curiosi di scoprire come gli ingegneri di Google siano riusciti a racchiudere tutte le componenti di Google Pixel Watch all’interno della sua scocca, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e guardare il video di iFixit. Buona visione:

Purtroppo al momento Google Pixel Watch non è disponibile nel nostro Paese ma la speranza è che il colosso di Mountain View possa presto portarlo pure da noi.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS