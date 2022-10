Recentemente Google ha finalmente rilasciato il tanto atteso smartwatch Pixel Watch, tuttavia il dispositivo è stato criticato per la mancanza di alcune app Google fondamentali.

In passato l’azienda di Mountain View Google è già stata criticata per la mancanza di importanti app per Wear OS, come ad esempio Gmail, Calendario o attività e anche per l’assenza di Google Assistant in altri smartwatch sebbene equipaggiati con Wear OS 3.

Google dovrebbe ampliare l’offerta software su Pixel Watch per renderlo più appetibile

Molti utenti si aspettavano di vedere più app Google su Pixel Watch e sperano ancora che l’offerta software potrà migliorare nei prossimi mesi.

Un utente Reddit ha pubblicato un post in cui spiega di aver provato alcuni APK di Gmail sul suo Pixel Watch. Secondo quanto riportato l’installazione va a buon fine e si nota che l’app si adatta all’interfaccia utente, ma purtroppo il sistema forza la chiusura dell’app.

A parte sperare che Google rilasci più app per Pixel Watch, ci si potrebbe chiedere se con alcune di queste l’esperienza di utilizzo sarebbe effettivamente apprezzabile su un display così piccolo.

Forse Google ha dei dubbi da questo punto di vista e probabilmente è anche consapevole che non poche delle sue app lanciate in passato non hanno avuto successo.

