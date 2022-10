Annunciato in via ufficiale lo scorso 6 ottobre insieme ai nuovi Pixel 7, Google Pixel Watch è il primo smartwatch della serie Made by Google e adesso, un po’ a sorpresa, è spuntato all’improvviso su Amazon, che permette di acquistarlo seduta stante in Italia, persino con consegna Prime entro pochi giorni.

Google Pixel Watch: ecco dove potete acquistarlo subito

In sede di annuncio, i fan dei prodotti del colosso di Mountain View residenti in Italia non avevano celato la delusione per il mancato arrivo immediato nel nostro Paese dello smartwatch che più di tutti dovrebbe incarnare l’essenza di Wear OS secondo Google. Per fortuna la delusione è stata di breve durata, proprio come l’attesa per l’arrivo del wearable in Italia: nel momento in cui scriviamo, Google Pixel Watch è già disponibile all’acquisto su Amazon, per giunta venduto e spedito da Amazon — eliminando il timore legato ad eventuali venditori terzi poco affidabili —, con possibilità di consegna Prime senza costi aggiuntivi (ed eventuale reso gratuito) già a partire da domenica, 23 ottobre: nel giro di pochi giorni potreste avere il primo smartwatch di Google già al polso.

Il modello in vendita è quello con la cassa in acciaio inox in colorazione Polished Silver (argento lucido) con cinturino in colore Chalk (gesso) e il prezzo richiesto è di 397,34 euro, dunque leggermente in più rispetto al prezzo di listino (379 euro), essendo questo il modello privo di connettività LTE. È comunque disponibile anche la versione LTE a un prezzo leggermente inferiore, se siete interessati alla connettività cellulare. Se non volete perdere l’occasione di essere tra i primi acquirenti di Google Pixel Watch nel nostro Paese, non dovete far altro che cliccare sui link sottostanti e completare l’acquisto:

Acquista Google Pixel Watch Polished Silver con cinturino Chalk a 397,34 euro

Acquista Google Pixel Watch LTE Polished Silver a 391,85 euro

Conosciamo un po’ Google Pixel Watch

Dal momento che il primo smartwatch di Big G è ancora relativamente fresco di annuncio e che si tratta di una novità assoluta nella line-up del produttore californiano, può tornare utile un rapido ripasso delle specifiche tecniche di Google Pixel Watch. Qui di seguito potete leggere uno schema riassuntivo, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo al nostro articolo di lancio.

Specifiche tecniche complete di Google Pixel Watch

Cassa: 41 mm (diametro) in acciaio inossidabile

(diametro) in Spessore: 12,3 mm

Peso: 36 grammi (senza cinturino)

(senza cinturino) Display: AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 450 x 450 pixel (densità di 320 ppi) Frequenza di aggiornamento: 60 Hz Luminosità di picco: 1000 nit Spazio di colori: DCI-P3 Supporto all’ Always-on Display Protetto da Gorilla Glass 5 di Corning (custom 3D)

da con risoluzione x (densità di 320 ppi) SoC: Samsung Exynos 9110 (10 nm) con GPU Mali-T720 e co-processore Cortex M33

(10 nm) con GPU e co-processore Memoria RAM: 2 GB

Memoria interna: 32 GB (eMMC)

(eMMC) Audio: altoparlante (singolo) e microfono

(singolo) e Reti mobili: 4G /3G tramite eSIM (solo versione Wi-Fi + LTE)

/3G tramite (solo versione Wi-Fi + LTE) Connettività: Wi-Fi 11 b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth 5.0 , GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO), NFC

11 b/g/n (2.4 GHz), , (GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO), Sensori: accelerometro , giroscopio , barometro , bussola , luminosità ambientale , Sp02 , battito cardiaco

, , , , , , Interazione: touchscreen, tasto fisico laterale , corona digitale , motorino aptico della vibrazione

, , Certificazione: IP68 (resistenza alla polvere e all’acqua fino a 5 ATM o 50 m)

(resistenza alla polvere e all’acqua fino a 5 ATM o 50 m) Batteria: unità da 294 mAh con ricarica wireless Qi

con ricarica wireless Qi Sistema operativo: Wear OS 3.5 Supporta la funzionalità Smart Unlock di Android Connessione rapida grazie a Fast Pair Chiamata d’Emergenza internazionale Google Wallet Google Maps Google Assistant YouTube Music (con 6 mesi di Premium inclusi) Messaggi e notifiche Compatibilità con Android 8.0 e versioni successive

Funzionalità: Fitbit health and fitness (con 6 mesi di Fitbit Premium inclusi) Monitoraggio del sonno Monitoraggio della frequenza cardiaca Monitoraggio della SpO2 Funzionalità ECG (dispositivo certificato) Monitoraggio delle attività sportive

Contenuto della confezione: Google Pixel Watch Cinturini S ed L Basetta magnetica per la ricarica wireless (senza alimentatore, solo cavo USB-C) Manualistica rapida



Cederete alla tentazione di essere tra i primi possessori di Google Pixel Watch in Italia? Fatecelo sapere nel box dei commenti e non perdetevi le nostre recensioni dedicate ai nuovi smartphone di punta di Google.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Google Pixel 7 e Recensione Google Pixel 7 Pro

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo ogni giorno e in tempo reale i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.