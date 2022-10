La scorsa settimana Google ha presentato il suo attesissimo primo smartwatch dotato di molte funzionalità premium, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, il rilevamento della fibrillazione atriale, il monitoraggio dell’esercizio fisico e del sonno e altro ancora.

Nonostante la natura premium del prodotto Google afferma che Pixel Watch non supporta la ricarica wireless e che può essere caricato solo utilizzando l’accessorio di ricarica magnetico incluso nella confezione.

Tuttavia alcuni dei primi acquirenti hanno riferito che Google Pixel Watch può caricarsi in modalità wireless tramite alcuni smartphone, caricabatterie wireless Qi e power bank con ricarica wireless. Un esperto di Google ha fornito una risposta in merito alla questione.

Google consiglia di utilizzare il caricabatteria wireless fornito con Pixel Watch

In sintesi l’esperto di Google conferma che Pixel Watch non supporta la ricarica wireless, ma che si caricherà con dispositivi specifici, tuttavia consiglia di utilizzare il caricabatteria magnetico incluso e avvisa gli utenti che lo smartwatch potrebbe non caricarsi in modo corretto e in alcuni casi addirittura scaricarsi mentre è in carica utilizzando i caricabatterie Qi o la ricarica wireless inversa di altri dispositivi.

Rapporti recenti indicano che è possibile caricare Google Pixel Watch in modalità wireless attraverso un dispositivo Google Pixel 7 o Pixel 7 Pro, un caricabatterie wireless Qi e persino alcuni power bank con supporto per la ricarica senza fili.

Gli utenti che hanno testato la funzionalità con altri dispositivi affermano che Pixel Watch impiega circa lo stesso tempo per caricarsi rispetto a utilizzare l’accessorio fornito, tuttavia la longevità dello smartwatch di Google potrebbe risentirne.

Al momento non è chiaro perché Google continui a sostenere che Pixel Watch non supporta la ricarica wireless.

