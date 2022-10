All’inizio del mese di ottobre, il produttore cinese Xiaomi ha presentato i nuovi Xiaomi 12T e 12T Pro, evoluzione intermedia degli Xiaomi 12 e 12 Pro lanciati nelle fasi iniziali del 2022.

A qualche settimana di distanza dal lancio, il portale specializzato DxOMARK ha messo sotto esame i due smartphone, testandone le capacità dal punto di vista delle qualità fotografiche, dal punto di vista della qualità del display e dal punto di vista di batteria e autonomia: i risultati ottenuti mostrano dei miglioramenti sotto alcuni aspetti ma dei peggioramenti sotto altri aspetti, rispetto ai modelli di inizio 2022 ma anche rispetto agli Xiaomi 11T e 11T Pro del 2021.

Xiaomi 12T alla prova di DxOMARK

Lo Xiaomi 12T è un dispositivo di fascia medio-alta, caratterizzato dalla presenza del SoC Dimensity 8100-Ultra (a 5 nm) di MediaTek in luogo dello Snapdragon 8 Gen 1 del predecessore Xiaomi 12 con il quale condivide il design generale, pur in dimensioni decisamente più generose.

Lo smartphone, infatti, ospita un display AMOLED da 6,67 pollici ed è alimentato da una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W. Il comparto fotografico, invece, è triplo, e può vantare un sensore principale da 108 megapixel, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. La versione in prova da DxOMARK ha poi 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Quelle che abbiamo appena evidenziato, sono le specifiche chiave dello Xiaomi 12T nonché quelle su cui si sono concentrati i primi test (fotocamere, display, batteria) sullo smartphone del portale specializzato DxOMARK: all’appello, per un test più esaustivo, mancano i test sulla qualità dei selfie e i test sulla qualità dell’audio; intanto, scopriamo come si è comportato lo smartphone al banco di prova.

I risultati del test sul comparto fotografico

Come anticipato, lo Xiaomi 12T dispone di un comparto fotografico posteriore triplo; eccone le principali caratteristiche:

Sensore principale da 108 MP (f/1.7), pixel da 0,64 µm, PDAF, OIS

(f/1.7), pixel da 0,64 µm, PDAF, OIS Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), pixel da 1,12 µm, angolo di visione a 120°

(f/2.2), pixel da 1,12 µm, angolo di visione a Sensore macro da 2 MP (f/2.4), pixel da 1,75 µm

Capacità di registrazione video: 4K @ 30 fps, 1080p @ 30/60/120/240 fps, HDR

Passando ai risultati del test sul comparto fotografico, DxOMARK ha assegnato allo Xiaomi 12T un punteggio di 115 punti, frutto della media pesata i 120 punti assegnati alle qualità fotografiche generali, 65 punti per le doti sull’effetto bokeh, 63 punti per la fedeltà dell’anteprima dello scatto rispetto allo scatto effettivamente catturato, 67 punti per le doti di zoom, 127 punti per le doti in cattura video.

Più nello specifico, analizzando la tipologia di scatti, lo smartphone ha ricevuto un punteggio di 132 punti per quanto concerne scatti e video in esterna con condizioni di luminosità ambientale maggiori a 1000 lux, 111 punti per quanto concerne scatti e video in interna con condizioni di luminosità accettabili, 83 punti per quanto concerne scatti e video in condizioni di scarsa luminosità e 117 punti per quanto concerne gli scatti e video di gruppo e i ritratti.

Sebbene fosse scontato vista la fascia di prezzo, emerge che per DxOMARK lo smartphone non sia un top camera-phone. Guardando alle classifiche, Xiaomi 12T si piazza al quarantaseiesimo posto della classifica generale (dominata da Google Pixel 7 Pro) e al terzo posto della classifica dei soli smartphone “High-End”, ovvero gli smartphone che rientrano nella fascia di prezzo tra i 400 e i 600 dollari (classifica dominata da Google Pixel 6 con i suoi 126 punti, ben 11 punti in più rispetto allo Xiaomi 12T).

Pro secondo DxOMARK

Secondo DxOMARK , lo Xiaomi 12T riesce a catturare un buon livello di dettaglio nella maggior parte delle condizioni di test, riesce a gestire bene il rumore negli scatti e nelle riprese in esterna e interna, è dotato di un autofocus relativamente veloce e stima bene la profondità quando ricorre all’effetto bokeh.

Secondo , lo riesce a catturare un buon livello di dettaglio nella maggior parte delle condizioni di test, riesce a gestire bene il rumore negli scatti e nelle riprese in esterna e interna, è dotato di un autofocus relativamente veloce e stima bene la profondità quando ricorre all’effetto bokeh. Contro secondo DxOMARK

Parecchio corposo, invece, l’elenco dei contro: gamma dinamica molto limitata nelle scene ad alto contrasto, imprecisioni del tono della pelle in condizioni di scarsa illuminazione, rendering di dettagli innaturali sui volti, riflesso e basso contrasto quando si scatta con il flash, gamma dinamica limitata e basso compromesso tra texture e rumore con il sensore ultra-grandangolare.

Qualora siate interessati a leggere la recensione estesa di DxOMARK sul comparto fotografico principale di Xiaomi 12T, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

I risultati del test sulla qualità del display

Brevemente, ricapitoliamo le specifiche tecniche del display presente sullo Xiaomi 12T:

Denominazione tecnologia: CrystalRes AMOLED DotDisplay

Tecnologia: AMOLED

Diagonale: 6,67 pollici (rapporto display-pianta dell’90,5%)

(rapporto display-pianta dell’90,5%) Risoluzione: 1220 x 2712 pixel (densità di 446 ppi )

x (densità di ) Proporzioni: 20:9

Frequenza di aggiornamento: 120 Hz

Passando ai risultati del test sulla qualità del display, DxOMARK ha assegnato allo Xiaomi 12T un punteggio di 131 punti, frutto della media pesata tra i vari aspetti che sono stati tenuti in considerazione e che analizzeremo poco più avanti. Lo smartphone si piazza al ventesimo posto della classifica generale (dominata dall’iPhone 14 Pro Max di Apple) e al secondo posto della classifica dei soli smartphone “High-End” (alle spalle del solo Google Pixel 7).

Facendo un passo indietro, i singoli punteggi che vanno a comporre il risultato ottenuto da Xiaomi 12T sono i seguenti: 135 punti per quanto concerne la leggibilità, 150 punti per quanto concerne i colori, 113 punti per quanto concerne la riproduzione video, 122 punti per quanto concerne la riproduzione di oggetti/soggetti in movimento, 134 punti per quanto concerne il touchscreen e 117 punti per quanto concerne la presenza di aloni/artefatti.

Pro secondo DxOMARK

Secondo DxOMARK il display dello smartphone presenta colori e luminosità uniformi, godendo di una buona fluidità generale e nelle transizioni tra vari livelli di luminosità.

Secondo il display dello smartphone presenta colori e luminosità uniformi, godendo di una buona fluidità generale e nelle transizioni tra vari livelli di luminosità. Contro secondo DxOMARK

Le note dolenti, invece, si fanno sentire sotto la luce diretta del sole, dove il display risulta poco leggibile. Inoltre, a causa di una mappatura dei toni imprecisa, i contenuti video HDR10 appaiono scuri.

Qualora siate interessati a leggere la recensione estesa di DxOMARK sulla qualità del display di Xiaomi 12T, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

I risultati del test sulla batteria

Brevemente, ricapitoliamo le specifiche tecniche della batteria presente sullo Xiaomi 12T, dei suoi metodi di ricarica e del SoC ospitato, dettaglio fondamentale per l’efficienza energetica (assieme al display di cui, però, abbiamo già parlato):

Capacità: 5000 mAh

Ricarica: cablata a 120 W (tramite l’alimentatore incluso in confezione)

a (tramite l’alimentatore incluso in confezione) SoC: MediaTek Dimensity 8100-Ultra (octa-core, 5 nm) con GPU Mali-G610 MC6

Nel corso della prova sulla batteria, DxOMARK ha raggiunto i 2 giorni e 4 ore di autonomia, riuscendo a ricaricare lo smartphone da 0% a 80% in soli 25 minuti; per la ricarica completa, invece, servono 33 minuti. Soli 5 minuti di ricarica forniscono, poi, ben 9 ore di autonomia aggiuntiva.

Passando ai punteggi, Xiaomi 12T ha ottenuto un punteggio complessivo di 118 punti, frutto della media pesata tra i 102 punti assegnati all’autonomia, 155 punti assegnati alla tecnologia di ricarica e 106 punti assegnati all’efficienza energetica (in carica e scarica).

Questi risultati, collocano lo smartphone al quarantaduesimo posto della classifica generale e al decimo posto della classifica dei soli smartphone “High-End” (entrambe dominate da OPPO Reno6 5G con i suoi 146 punti).

Pro secondo DxOMARK

Secondo DxOMARK , lo smartphone garantisce prestazioni decenti dal punto di vista dell’autonomia e si fa apprezzare soprattutto per la ricarica molto veloce, efficiente e in grado di consentire oltre 9 ore di autonomia aggiuntive con soli cinque minuti di ricarica.

Secondo , lo smartphone garantisce prestazioni decenti dal punto di vista dell’autonomia e si fa apprezzare soprattutto per la ricarica molto veloce, efficiente e in grado di consentire oltre 9 ore di autonomia aggiuntive con soli cinque minuti di ricarica. Contro secondo DxOMARK

Le note dolenti, invece, si fanno sentire soprattutto durante le sessioni di gioco.

Qualora siate interessati a leggere la recensione estesa di DxOMARK sulla qualità della batteria di Xiaomi 12T, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Xiaomi 12T Pro alla prova di DxOMARK

Lo Xiaomi 12T Pro è un dispositivo di fascia premium, caratterizzato dalla presenza del SoC Snapdragon 8+ Gen 1 (a 4 nm) di Qualcomm, in luogo dello Snapdragon 8 Gen 1 del predecessore Xiaomi 12 Pro. Lo smartphone è pressoché identico al fratellino 12T, con il quale condivide il display, la batteria (e il metodo di ricarica) e due dei tre sensori fotografici.

Al netto del SoC, di fascia decisamente superiore, Xiaomi 12T Pro è il primo smartphone del produttore cinese a essere dotato di un sensore fotografico da 200 megapixel, il Samsung ISOCELL HP1, lo stesso presente sul Motorola Edge 30 Ultra. La versione in prova da DxOMARK ha poi 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione: ecco come si è comportato lo smartphone nei test su comparto fotografico principale, qualità del display e della batteria.

I risultati del test sul comparto fotografico

Come anticipato, lo Xiaomi 12T Pro dispone di un comparto fotografico posteriore triplo; eccone le principali caratteristiche:

Sensore principale da 200 MP (f/1.7), pixel da 0,64 µm, PDAF, OIS

(f/1.7), pixel da 0,64 µm, PDAF, OIS Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2), pixel da 1,12 µm, angolo di visione a 120°

(f/2.2), pixel da 1,12 µm, angolo di visione a Sensore macro da 2 MP (f/2.4), pixel da 1,75 µm

Capacità di registrazione video: 8K @ 30 fps (con il sensore principale)

Passando ai risultati del test sul comparto fotografico, DxOMARK ha assegnato allo Xiaomi 12T Pro un punteggio di 129 punti, frutto della media pesata i 130 punti assegnati alle qualità fotografiche generali, 70 punti per le doti sull’effetto bokeh, 71 punti per la fedeltà dell’anteprima dello scatto rispetto allo scatto effettivamente catturato, 101 punti per le doti di zoom, 134 punti per le doti in cattura video.

Più nello specifico, analizzando la tipologia di scatti, lo smartphone ha ricevuto un punteggio di 144 punti per quanto concerne scatti e video in esterna con condizioni di luminosità ambientale maggiori a 1000 lux, 128 punti per quanto concerne scatti e video in interna con condizioni di luminosità accettabili, 100 punti per quanto concerne scatti e video in condizioni di scarsa luminosità e 123 punti per quanto concerne gli scatti e video di gruppo e i ritratti.

La presenza di un sensore fotografico da 200 megapixel, dunque, accoppiato ad un SoC di fascia top, dona allo smartphone delle buone doti foto/videografiche. Guardando alle classifiche, Xiaomi 12T Pro si piazza al diciottesimo posto della classifica generale e al primo posto della classifica dei soli smartphone “Premium”, ovvero gli smartphone che rientrano nella fascia di prezzo tra i 600 e gli 800 dollari, scalzando per tre punti il Vivo X70 Pro (in versione con SoC MediaTek).

Pro secondo DxOMARK

Secondo DxOMARK , lo Xiaomi 12T Pro riesce a catturare un buon livello di dettaglio in piena luce e in situazioni indoor, un filo peggio quando si effettuano scatti con il flash. Buona l’esposizione e belli i colori catturati. Buoni anche i dettagli a distanza ravvicinata in condizioni di buona luminosità e in interna, così come viene giudicata buona l’esposizione e l’ampia gamma dinamica nei video, ben stabilizzati, e che mettono in campo un ottimo compromesso tra texture e rumore, anche in condizione di scarsa luminosità ambientale.

Secondo , lo riesce a catturare un buon livello di dettaglio in piena luce e in situazioni indoor, un filo peggio quando si effettuano scatti con il flash. Buona l’esposizione e belli i colori catturati. Buoni anche i dettagli a distanza ravvicinata in condizioni di buona luminosità e in interna, così come viene giudicata buona l’esposizione e l’ampia gamma dinamica nei video, ben stabilizzati, e che mettono in campo un ottimo compromesso tra texture e rumore, anche in condizione di scarsa luminosità ambientale. Contro secondo DxOMARK

Al pari del fratellino, tuttavia, la lista dei contro è molto più corposa della lista dei pro. Tra i problemi di Xiaomi 12T Pro, secondo DxOMARK, rientrano una gamma dinamica limitata (più nell’anteprima che nello scatto effettivamente acquisito), la presenza di artefatti come aloni, ghosting e cambi di tonalità, la mancanza di dettaglio con la ultra-grandangolare, cambiamenti improvvisi dell’esposizione nei video, quando viene rilevato un viso, bilanciamento del bianco nei video in panoramica, e alcune altre piccole cose.

Qualora siate interessati a leggere la recensione estesa di DxOMARK sul comparto fotografico principale di Xiaomi 12T Pro, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

I risultati del test sulla qualità del display

Sebbene sulla carta il display di Xiaomi 12T Pro sia lo stesso dello Xiaomi 12T, secondo DxOMARK la resa è leggermente inferiore.

Xiaomi 12T Pro ha totalizzato un punteggio di 127 punti, frutto della media pesata tra i vari aspetti che sono stati tenuti in considerazione e che analizzeremo poco più avanti. Lo smartphone si piazza al trentasettesimo posto della classifica generale e all’ottavo posto della classifica dei soli smartphone “Premium” (dominata dall’iPhone 14).

Facendo un passo indietro, i singoli punteggi che vanno a comporre il risultato ottenuto da Xiaomi 12T Pro sono i seguenti: 123 punti per quanto concerne la leggibilità, 145 punti per quanto concerne i colori, 113 punti per quanto concerne la riproduzione video, 137 punti per quanto concerne la riproduzione di oggetti/soggetti in movimento, 134 punti per quanto concerne il touchscreen e 119 punti per quanto concerne la presenza di aloni/artefatti.

Pro secondo DxOMARK

Secondo DxOMARK il display dello smartphone presenta colori e luminosità abbastanza uniformi, godendo di una buona fluidità nella maggior parte degli usi e nelle transizioni tra vari livelli di luminosità.

Secondo il display dello smartphone presenta colori e luminosità abbastanza uniformi, godendo di una buona fluidità nella maggior parte degli usi e nelle transizioni tra vari livelli di luminosità. Contro secondo DxOMARK

Le note dolenti, invece, si fanno sentire sotto la luce diretta del sole, dove il display risulta poco leggibile e rende i colori molto innaturali. Inoltre, a causa di una mappatura dei toni imprecisa, i contenuti video HDR10 appaiono scuri.

Qualora siate interessati a leggere la recensione estesa di DxOMARK sulla qualità del display di Xiaomi 12T Pro, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

I risultati del test sulla batteria

Per quanto concerne batteria e metodo di ricarica, lo Xiaomi 12T Pro ha la stessa dotazione del fratellino non Pro: 5000 mAh che si ricaricano a 120 W. La vera differenza la fa il SoC (Snapdragon 8+ Gen 1), di fascia più alta e realizzato con un processo produttivo a 4 nm che, in teoria, dovrebbe renderlo più efficiente.

Nel corso della prova sulla batteria, DxOMARK ha raggiunto i 2 giorni e 6 ore di autonomia, riuscendo a ricaricare lo smartphone da 0% a 80% in soli 22 minuti; per la ricarica completa, invece, servono 29 minuti. Soli 5 minuti di ricarica forniscono, poi, ben 9 ore di autonomia aggiuntiva.

Passando ai punteggi, Xiaomi 12T Pro ha ottenuto un punteggio complessivo di 123 punti, frutto della media pesata tra i 107 punti assegnati all’autonomia, 161 punti assegnati alla tecnologia di ricarica e 110 punti assegnati all’efficienza energetica (in carica e scarica).

Questi risultati, collocano lo smartphone al trentaquattresimo posto della classifica generale e al sesto posto della classifica dei soli smartphone “Premium” (dominata da Vivo X60 Pro 5G con i suoi 133 punti).

Pro secondo DxOMARK

Secondo DxOMARK , lo smartphone garantisce prestazioni decenti dal punto di vista dell’autonomia e si fa apprezzare soprattutto per la ricarica molto veloce, efficiente e in grado di consentire oltre 9 ore di autonomia aggiuntive con soli cinque minuti di ricarica. Inoltre, il portale loda le basse correnti di scarica durante lo streaming di video e le chiamate.

Secondo , lo smartphone garantisce prestazioni decenti dal punto di vista dell’autonomia e si fa apprezzare soprattutto per la ricarica molto veloce, efficiente e in grado di consentire oltre 9 ore di autonomia aggiuntive con soli cinque minuti di ricarica. Inoltre, il portale loda le basse correnti di scarica durante lo streaming di video e le chiamate. Contro secondo DxOMARK

Le note dolenti, invece, si fanno sentire soprattutto durante lo streaming musicale. Inoltre, DxOMARK critica l’elevato consumo del caricabatterie.

Qualora siate interessati a leggere la recensione estesa di DxOMARK sulla qualità della batteria di Xiaomi 12T Pro, vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Come si sono comportati Xiaomi 12T e 12T Pro rispetto ai predecessori, secondo DxOMARK?

In ultimo, potrebbe risultare interessante andare a confrontare i risultati ottenuti da Xiaomi 12T e 12T Pro rispetto a quelli ottenuti dai predecessori, sia di inizio 2022 che di fine 2021.

Risultati ottenuti da Xiaomi 12 nei test DxOMARK

Fotocamere: 113 punti (-2 punti rispetto a 12T )

(-2 punti rispetto a ) Display: 118 punti (-13 punti rispetto a 12T )

(-13 punti rispetto a ) Batteria: 100 punti (-18 punti rispetto a 12T)

Rispetto allo Xiaomi 12, dunque, il 12T si configura come un passo in avanti sotto tutti e tre gli aspetti messi finora sotto esame da DxOMARK.

Risultati ottenuti da Xiaomi 11T nei test DxOMARK

Display: 129 punti (-2 punti rispetto a 12T )

(-2 punti rispetto a ) Batteria: 136 punti (+18 punti rispetto a 12T)

Sebbene DxOMARK non abbia messo alla prova il comparto fotografico principale dello Xiaomi 11T, i risultati fatti registrare dallo smartphone del 2021 sono in linea per quanto concerne il display e decisamente migliori per quanto concerne la batteria, rispetto al 12T.

Risultati ottenuti da Xiaomi 12 Pro nei test DxOMARK

Fotocamere: 129 punti (alla pari rispetto a 12T Pro )

(alla pari rispetto a ) Display: 122 punti (-5 punti rispetto a 12T Pro )

(-5 punti rispetto a ) Batteria: 76 punti (-57 punti rispetto a 12T Pro)

Rispetto allo Xiaomi 12 Pro, dunque, il 12T Pro si configura come un passo in avanti dal punto di vista delle prestazioni e dell’efficienza energetica, grazie al fatto che lo Snapdragon 8+ Gen 1 sia riuscito decisamente meglio del predecessore. Le fotocamere fanno registrare lo stesso risultato complessivo ma sul 12T Pro è tutto dovuto al sensore principale da 200 megapixel.

Risultati ottenuti da Xiaomi 11T Pro nei test DxOMARK

Fotocamere: 108 punti (-21 punti rispetto a 12T Pro )

(-21 punti rispetto a ) Display: 125 punti (-2 punti rispetto a 12T Pro )

(-2 punti rispetto a ) Batteria: 126 punti (+3 punti rispetto a 12T Pro)

A un anno di distanza, Xiaomi 11T Pro continua a difendersi sul fronte della batteria (dove fa leggermente meglio) e della qualità del display (dove fa leggermente peggio). Soffre il confronto sul comparto fotografico.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Xiaomi 12T Pro: non ha solo una fotocamera da 200 megapixel