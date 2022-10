Ottime offerte online per Realme GT2, GT2 Pro, GT Neo 3, 3T e non solo

Messo ormai in archivio il secondo Prime Day dell’anno di Amazon, è giunto il momento di tornare ad una quotidianità che non lascia comunque a desiderare in fatto di offerte sugli smartphone Android: in questo caso fanno tutti capo allo stesso brand, Realme, partono dalla fascia media e provengono tutte dalla selezione degli Imperdibili di eBay, nel contesto della nuova iniziativa Tech Weeks, che prevede sconti sul meglio dell’elettronica fino al 60%.

Migliori offerte Realme negli Imperdibili di eBay

Prima di vedere le singole offerte che sono disponibili su eBay nel momento in cui scriviamo, è importante premettere che tutti gli smartphone elencati di seguito si trovano in Italia, mettono a disposizione una soluzione di spedizione gratuita e vengono venduti da venditori con feedback positivi elevati (per alcuni di essi si tratta proprio di realme Italia, in ogni caso nella pagina di ciascun prodotto è presente il link per controllare) con tanto di Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) e — in due soli casi — di Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

In questa raccolta non troverete modelli di fascia bassa, questo per dire che nessuno dei seguenti smartphone può essere definito low cost e che il più economico della selezione è Realme 9 Pro+ 5G — di cui trovate la nostra recensione a questo link — coi suoi 349,99 euro nella versione 8 GB + 256 GB. L’unico altro modello che non oltrepassa la soglia dei 400 euro è Realme GT2 5G, che è disponibile all’acquisto al prezzo interessante di a 369,99 euro nel taglio 8 GB + 128 GB. Salendo di 80 euro ci si imbatte in una versione davvero speciale e iconica: Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Special Edition, che ricordiamo essere un’edizione con gadget e personalizzazioni dedicate del modello da 80 W con 8 GB + 256 GB, viene proposto ancora al prezzo ribassato di 449,99 euro. In alternativa, è possibile acquistare anche Realme GT Neo 3 5G nelle due versioni da 80 W e 150 W (di cui trovate a questo link la nostra recensione) e in varie colorazioni: la prima è attualmente disponibile a 448 euro, la seconda a 505 euro. Chiude questa selezione l’attuale modello di punta del brand cinese: Reame GT 2 Pro 5G (ecco la nostra recensione) costa 619,90 euro nel taglio 12 GB + 256 GB. Ecco tutti i link diretti per acquistare gli smartphone menzionati:

Tutti questi modelli presentano un rapporto qualità-prezzo degno di nota, adesso sta a voi individuare quello giusto in base al vostro budget e alle vostre esigenze.

