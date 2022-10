Il comparto fotografico di Google Pixel 7 Pro ha decisamente convinto DxOMark, che gli ha assegnato il punteggio più alto per quanto riguarda le fotocamere posteriori e il terzo più alto per il sensore anteriore. Vediamo più nel dettaglio cosa è stato particolarmente apprezzato del nuovo smartphone appena lanciato.

La fotocamera di Google Pixel 7 Pro convince DxOMark e si prende la vetta

Google Pixel 7 Pro sta iniziando ad arrivare nelle mani dei primi acquirenti, che si sono fidati della casa di Mountain View sin dal primo momento. E se questi utenti si aspettavano delle fotocamere di livello, probabilmente hanno fatto bene ad acquistarlo: questo secondo i punteggi diffusi da DxOMark per quanto concerne la recensione del comparto fotografico. Ricordiamo che lo smartphone può contare sui seguenti sensori:

sensore principale da 48 MP con OIS, PDAF, AF laser, 1/1.31″, pixel da 1,2 μm, apertura f/1.85, 24 mm

con OIS, PDAF, AF laser, 1/1.31″, pixel da 1,2 μm, apertura f/1.85, 24 mm sensore ultra-grandangolare da 12 MP con PDAF, 1/2.86″, pixel da 1,25 μm, apertura f/2.2, 13,4 mm

con PDAF, 1/2.86″, pixel da 1,25 μm, apertura f/2.2, 13,4 mm sensore tele da 48 MP con OIS, PDAF, 1/2,55″, pixel da 1,4 μm, apertura f/3.5, 116,2 mm

Lato video, lo smartphone supporta la registrazione 4K o a 1080p a 30/60 fps.

Google Pixel 7 Pro si è preso la vetta DxOMark agganciando al primo posto HONOR Magic4 Ultimate con 147 punti, superando il “rivale” iPhone 14 Pro di un punto (146) e il predecessore Pixel 6 Pro di ben 7 punti. Più precisamente il flagship di Big G ha raggiunto 148 punti nelle foto e 143 nei video.

Particolarmente apprezzati le tonalità della pelle riprodotte, l’accurata esposizione e l’ampia gamma dinamica (sia nelle foto sia nei video), la rapida e precisa messa a fuoco automatica, il piacevole contrasto, i dettagli (soprattutto con piena luce) con bene o male tutti i tipi di zoom e la stabilizzazione. Un po’ meno quotati il rumore con le ombre in scene ad alto contrasto e con poca luce e le piccole perdite di dettaglio con un po’ di rumore nei primi piani con zoom. Ecco i punteggi più nel dettaglio:

Di livello anche la fotocamera anteriore di Google Pixel 7 Pro, che secondo DxOMark si posiziona al terzo posto nella classifica generale: in questo caso ottiene 142 punti e viene superato solo da iPhone 14 Pro (145) e Huawei P50 Pro (144). Staccato di 4 punti il predecessore Pixel 6 Pro (138). Il sensore da 10,8 MP offre apertura f/2.2, FoV di 92,8″, FF e possibilità di registrare fino a 4K a 30/60 fps.

Bene anche qui i toni della pelle, così come il bilanciamento del bianco anche in condizioni difficili; generalmente accurata l’esposizione, a disposizione ampia gamma dinamica, una buona stabilizzazione per i video, una buona profondità di campo e un rumore contenuto con luce intensa e scatti all’interno. Meno apprezzata la presenza di un po’ di rumore con meno luce, di una leggera perdita di qualità nei piccoli dettagli e di volti sfocati a distanza ravvicinata. Ecco i punteggi più precisi:

Insomma, Google Pixel 7 Pro è uno dei migliori smartphone per quanto riguarda il comparto fotografico, come abbiamo avuto modo di mostrare anche attraverso la nostra recensione. Ricordiamo che il dispositivo risulta acquistabile sia sul Google Store sia su Amazon.it al prezzo consigliato di 899 euro.

