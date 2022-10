Wear OS avrà la sua app di Google Telefono grazie al Google Pixel Watch

L’evento hardware di Google è ormai dietro l’angolo, ma le indiscrezioni continuano a susseguirsi senza apparente soluzione di continuità ed è così che ci ritroviamo a parlare ancora una volta di Google Pixel Watch: il primo smartwatch della gamma Pixel farà un gran bene anche all’intera piattaforma Wear OS, che — tra le altre cose — guadagnerà anche un’app standalone di Google Telefono.

Negli ultimi giorni abbiamo puntato a più riprese i riflettori sull’atteso primo smartwatch di Google: dapprima per il materiale pubblicitario ufficiale trapelato e per alcune comode novità, poi per il suo probabile coinvolgimento in una clamorosa promozione di lancio, per la comparsa di video promozionali e di alcune foto dal vivo e, in ultimo, per via di un cinturino inedito e non solo.

Google Telefono per Wear OS grazie a Pixel Watch

In questa circostanza parliamo di software e più precisamente di applicazioni proprietarie del colosso di Mountain View: stando alle ultime indiscrezioni emerse, proprio Google Pixel Watch sarà responsabile dell’arrivo di un’app standalone di Google Telefono per il sistema operativo Wear OS.

Alla luce del consueto modus operandi di Big G, è molto probabile che almeno nelle fasi iniziali Google Pixel Watch sarà il destinatario esclusivo di tale applicazione. Non si esclude però, anzi si ritiene altamente verosimile che in un secondo momento la disponibilità dell’app standalone di Google Telefono verrà estesa anche a tanti altri smartwatch con Wear OS.

Nel caso in cui queste speculazioni dovessero trovare conferma, ciò vorrebbe dire che in un primo momento altri produttori come ad esempio Samsung dovrebbero continuare a fare affidamento alla proprie soluzioni software. Del resto, una chiusura totale da parte di Google rappresenterebbe un grosso svantaggio per altri OEM di Wear OS come Fossil, che pur realizzando prodotti validi a livello hardware non hanno molto da offrire in termini di software proprietario.

A segnalare l’arrivo della prima app standalone di Google Telefono per Wear OS è stato Artem Russakovskii su Twitter, che non ha mancato di condividere l’APK scaricabile da APK Mirror — basta cliccare su questo link — prima ancora dell’annuncio ufficiale di Google Pixel Watch.