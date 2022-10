Il team di Google non ha nascosto di avere grandi progetti per Wear OS, la nuova piattaforma indossabile nata dalla collaborazione con Samsung e sulla quale si baserà anche l’attesissimo Google Pixel Watch, il primo smartwatch del colosso di Mountain View.

Ebbene, pare che in occasione del lancio di Google Pixel Watch, in programma per giovedì 6 ottobre 2022, il colosso statunitense presenterà anche delle novità software per la piattaforma Wear OS, almeno ciò è quanto suggerisce un nuovo contributo di Mishaal Rahman su Twitter.

Ecco alcune novità per Google Pixel Watch e Wear OS

Il popolare leaker, infatti, ha condiviso nelle scorse ore degli screenshot che ci mostrano quella che dovrebbe essere una nuova watch face espressamente dedicata a Google Foto e che dovrebbe permettere agli utenti di visualizzare sullo schermo dell’orologio i volti di amici e familiari.

Stando a quanto è possibile apprendere, questa watch face si chiamerà Foto e ricaverà dalle immagini un ritaglio circolare con due possibili configurazioni per la data (visualizzata come giorno + data) e l’ora (una o due righe). Probabilmente gli utenti potranno anche impostare una rotazione delle immagini dopo un periodo di tempo predeterminato.

Sempre Mishaal Rahman nelle scorse ore ci ha fornito su Twitter un’anticipazione di una funzionalità annunciata dal colosso di Mountain View in occasione di Google I/O 2022: ci riferiamo a una serie di controlli per la gestione dei dispositivi smart home attraverso l’app Google Home.

Stando a quanto è possibile apprendere, i vari dispositivi smart home (come le luci, il termostato, ecc.) sono alloggiati in un rettangolo con gli angoli arrotondati che include un’icona, un colore di sfondo, il nome del dispositivo e/o una stanza e i pulsanti per la gestione.

Infine, ecco la funzionalità Sicurezza personale, presentata al Google I/O 2022 e studiata per consentire agli utenti di chiamare rapidamente i contatti o i servizi di emergenza predefiniti:

Queste funzionalità esordiranno su Google Pixel Watch ma probabilmente poi sbarcheranno anche sugli altri smartwatch Wear OS.