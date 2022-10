Mancano ormai poche ore all’atteso evento Google del 6 ottobre, nel quale la casa di Mountain View presenterà Google Pixel Watch insieme a Pixel 7 e Pixel 7 Pro (e forse non solo), ma l’app ufficiale Fitbit sembra non voler aspettare oltre: il nuovo smartwatch risulta già nell’elenco dei dispositivi.

Google Pixel Watch appare già nell’app Fitbit

Nonostante Big G abbia svelato ieri le novità della gamma Nest, con il nuovo Nest Doorbell Wired e il router Nest WiFi Pro con Wi-Fi 6E, i pezzi forti devono ancora arrivare: dovremo attendere il pomeriggio di domani, 6 ottobre, per scoprire ufficialmente Google Pixel Watch e i Pixel 7 (anche se ormai sappiamo già quasi tutto).

Come potete vedere negli screenshot qui sotto, l’app Fitbit ha già iniziato a mostrare il nuovo smartwatch di Google all’interno della lista di prodotti configurabili. Sappiamo già che Pixel Watch potrà contare su un legame con Fitbit grazie a precedenti indiscrezioni e alle dichiarazioni durante il Google I/O scorso, ed è per questo che non c’è più di tanto da stupirsi nel vederlo in lista tra dispositivi come Fitbit Versa 4 e Fitbit Sense. Cosa succede selezionandolo dall’elenco? L’app rimanda al Google Play Store per il download della “Google Pixel Watch app”, che però non è ancora disponibile. Come abbiamo visto, lo smartwatch potrà in effetti contare su un’apposita app, che si aggiungerà alla “classica” app Wear OS.

L’attesa è quasi finita, con l’evento Google del 6 ottobre ormai alle porte. Quale delle novità Google state aspettando con trepidazione? Puntate sui nuovi smartphone della gamma Pixel, sullo smartwatch, oppure attendete qualcos’altro?

