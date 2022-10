Nella giornata di ieri vi avevamo raccontato del rilascio delle patch di sicurezza di ottobre 2022 da parte di Google per gli smartphone della linea Pixel e tale update — a due giorni dal lancio ufficiale dei nuovi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro — è significativo per i due modelli meno recenti del lotto: per Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL si tratta, infatti, dell’ultimo aggiornamento di sicurezza ufficialmente garantito.

Se per tutti i dettagli dell’aggiornamento vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, in questa sede è proprio di questi ultimi modelli che ci interessa maggiormente.

Google Pixel 4 e 4 XL sono giunti al capolinea

Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL stanno ricevendo l’aggiornamento software con le patch di sicurezza di ottobre 2022 esattamente come gli altri modelli supportati (con il numero di build TP1A.221005.002), tuttavia nel loro caso specifico quello in roll out è l’ultimo aggiornamento di sicurezza garantito dal produttore californiano.

Come probabilmente sapete, Google ha curato il supporto software di diversi modelli per almeno tre anni dal loro approdo sul mercato, questo vuol dire che, mentre Pixel 4 e Pixel 4 XL sono giunti alla fine della loro corsa, il più economico Google Pixel 4a — arrivato sul mercato dopo di loro — riceverà il suo ultimo aggiornamento ad agosto 2023.

Tornando al presente, è bene ricordare che di solito il colosso di Mountain View rilascia un vero e proprio aggiornamento finale — un po’ di tempo dopo le ultime patch di sicurezza garantite — per tutti i dispositivi giunti al termine del supporto software ufficiale e questo, naturalmente, dovrebbe essere il caso anche di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL.

Siete ancora possessori di uno di questi due modelli? State già pensando di metterlo da parte in favore di un Google Pixel 7 o 7 Pro? Ditecelo nei commenti.

