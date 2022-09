Manca ormai meno di un mese all’evento di lancio ufficiale di Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro e in Rete continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei due nuovi smartphone del colosso di Mountain View.

Sappiamo già che quest’anno il team di Google ha deciso di prendere in considerazione anche l’Italia come uno dei Paesi nei quali fare esordire la nuova generazione di Google Pixel e, pertanto, le continue voci su tali device ci interessano ancora più da vicino.

Meno memoria del previsto per Google Pixel 7 Pro

Nelle scorse ore anche Roland Quandt ha voluto dare il proprio contributo al flusso di indiscrezioni sui nuovi smartphone del colosso di Mountain View e su Twitter ha condiviso un’indiscrezione che riguarda il modello più costoso e l’Europa.

A suo dire, infatti, Google Pixel 7 Pro nel Vecchio Continente sarà venduto soltanto nelle versioni con 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione mentre non è in grado di escludere che in altri mercati (come ad esempio quello statunitense) lo smartphone possa arrivare anche con 512 GB di storage.

Tanto per fare un paragone, la serie Google Pixel 6 è disponibile in versione da 128 GB e 256 GB (modello “base”) e 128 GB, 256 GB e 512 GB (modello “Pro”) e non si capisce per quale ragione per la generazione successiva il colosso di Mountain View dovrebbe introdurre questa limitazione per lo smartphone di punta della sua offerta.

Ed anche se tale limitazione finisse per riguardare soltanto i Paesi europei, rimane comunque strana e sarà difficile da digerire per chi desidera usare lo smartphone senza avere preoccupazioni relative alla memoria disponibile, soprattutto se si considera che i contenuti multimediali occupano sempre più spazio.

Appuntamento al 6 ottobre per l’evento di lancio della serie Google Pixel 7 e delle altre novità di Google.