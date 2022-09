La settimana, iniziata ieri col botto, prosegue oggi con un gruppetto di offerte Amazon su smartphone Android molto diversi, accomunati dal raggiungimento di prezzi minimi sulla piattaforma: il pieghevole premium Samsung Galaxy Z Fold4 5G, il particolare Nothing Phone (1) col suo retro trasparente e il trio composto da Motorola Edge 30 Neo, Motorola Edge 30 Fusion e Motorola Edge 30 Ultra.

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato soprattutto offerte per il mondo dei tablet, dalla Huawei Week di Amazon al coupon sconto di eBay ormai prossimo alla scadenza. Oggi, invece, riportiamo il focus sul mondo degli smartphone con cinque proposte rivolte chiaramente a target di utenti molto diversi.

Samsung Galaxy Z Fold4, Nothing Phone (1), serie Motorola Edge 30: offerte Amazon

Prima di entrare nel merito delle singole offerte disponibili — che, per rendere la consultazione più agevole, verranno presentate suddivise in base al brand — è bene porre una premessa di carattere generale: quattro dei cinque smartphone elencati qui di seguito sono venduti e spediti da Amazon, con annessa spedizione Prime (gratuita per gli abbonati) e il solito ottimo servizio clienti; il restante è venduto da terzi, ma viene ugualmente spedito da Amazon e fornito del suo impeccabile servizio clienti.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Partiamo dal più costoso e iconico di tutti: Samsung Galaxy Z Fold4 5G è il nuovo pieghevole per eccellenza, oltre che un’arma potentissima sul fronte della produttività mobile. L’offerta che lo riguarda interessa la colorazione Phantom Black nel taglio di memoria da 512 GB: Amazon la propone al prezzo di 1.569 euro, ben 430 euro in meno rispetto al listino ufficiale. Nel momento in cui scriviamo, il dispositivo viene dato come non disponibile, tuttavia è ugualmente possibile piazzare l’ordine e attendere l’email con comunicazione della data di consegna. Ecco il link diretto:

Acquista Samsung Galaxy Z Fold4 5G Phantom Black 512 GB a 1.569 euro

Nothing Phone (1)

Se leggendo questo nome avete una sensazione di déjà vu, non siete in errore: proprio ieri vi avevamo segnalato la sua offerta al prezzo minimo, ma un giorno più tardi il prezzo è tornato a calare, anche se di pochi euro. In questo momento, Nothing Phone (1), nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e nella colorazione Black è disponibile al prezzo di 472 euro, nuovo minimo di riferimento. Il prodotto è venduto da terzi, ma spedito da Amazon, che ne cura anche il servizio clienti. Ecco il link diretto per acquistarlo:

Acquista Nothing Phone (1) 8 GB + 256 GB Black a 472 euro

Motorola Edge 30 Neo, Fusion, Ultra

Annunciati per il mercato italiano una decina di giorni addietro, Motorola Edge 30 Neo, Motorola Edge 30 Fusion e Motorola Edge 30 Ultra si trovano in offerta lancio fin dal loro arrivo sul mercato, pertanto quelli di oggi sono dei prezzi minimi che in realtà avevamo già visto nelle settimane addietro. Tuttavia, è importante precisare una differenza: quest’oggi abbiamo dinanzi agli occhi delle offerte lampo, con scadenza tra poco più di dieci ore e questo vuol dire che gli utenti interessati all’acquisto devono affrettarsi, perché presto i tre smartphone torneranno a prezzo pieno.

Edge 30 Neo dà inizio alla collaborazione con Pantone (presenta il chip Pantone sul retro), da cui scaturisce la colorazione Very Peri (colore Pantone dell’anno 2022); Edge 30 Fusion punta sull’equilibrio con Snapdragon 888+, display OLED a 144 Hz, fotocamera principale da 50 MP con OIS, ricarica rapida a 68 W e sistema operativo Android 12 con My UX e Ready For; Edge 30 Ultra è quello dei numeri esagerati: più del display a 144 Hz e della ricarica rapida a 125 W, è la fotocamera principale da 200 megapixel il principale elemento distintivo di questo modello. Ecco i link diretti per l’acquisto:

