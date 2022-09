È iniziata oggi l’ultima settimana di validità della promozione di eBay per il mese di settembre 2022, che con il suo codice sconto rende possibili offerte come quelle descritte di seguito su alcuni popolari tablet Samsung, su tutti, quella della serie di punta Galaxy Tab S8. Dal momento che la disponibilità di questi sconti ha le ore contate, è meglio non perdere tempo e passare subito al dunque.

Codice sconto del 15%: promozione eBay di settembre 2022

Prima di entrare nel merito delle singole offerte, ricordiamo le informazioni essenziali della promozione di eBay.

Innanzitutto, il codice coupon da utilizzare è SETT22, presenta un valore del 15% e permette al cliente di ottenere un risparmio massimo di 100 euro per ciascun utilizzo. Ogni acquirente ha la possibilità di utilizzare il codice promozionale un massimo di due volte, pertanto lo sconto massimo ottenibile è pari a 200 euro per ogni utente. Ai fini dell’applicazione del codice sconto, è prevista una soglia di spesa minima pari a 15 euro.

Il codice sconto è applicabile soltanto sulle categorie e sui venditori presenti nella pagina ufficiale dell’evento e in ogni caso la sua scadenza è fissata per le ore 23.59 del prossimo 25 settembre.

La meccanica della promozione è presto spiegata: per usufruire del buono sconto SETT22 non bisogna fare altro che:

aggiungere nel carrello uno o più prodotti delle categorie idonee inserire il codice coupon nel campo dedicato prima di procedere con il pagamento effettuare il pagamento con PayPal o Carta di Credito o Debito.

Per maggiori dettagli su termini e le condizioni dell’iniziativa, per la lista completa delle categorie di prodotti in promozione e per quella dei venditori partecipanti, vi invitiamo a visitare questa pagina.

Offerte tablet Samsung con coupon eBay (settembre 2022)

Fatte queste necessarie premesse sul funzionamento della promozione di eBay, passiamo adesso alle offerte ottenibili: il focus di questa selezione è rappresentato dai tablet della famiglia Samsung Galaxy Tab. In mezzo ad una fitta lista di prodotti, spiccano gli sconti ottenibili sui più recenti modelli di punta, vale a dire: Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Accanto a questi, non mancano delle interessanti alternative più economiche, come Samsung Galaxy Tab S7 FE e Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022.

I prezzi segnalati di seguito sono tutti già scontati e per vederli non dovete fare altro che applicare il codice SETT22 nel campo apposito prima di procedere al pagamento. Tutti i prodotti vengono spediti gratis dall’Italia da un venditore con feedback positivo molto elevato e sono corredati di Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) e Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

Serie Samsung Galaxy Tab S8

Partiamo dal trio composto da Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8+ e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Tutti i modelli si trovano in offerta a prezzi decisamente più interessanti di quelli di listino e se state cercando un tablet Android che permetta di andare oltre il classico utilizzo da divano, queste sono delle soluzioni da valutare attentamente. Ecco le offerte:

Altre offerte

Qualora il vostro budget e/o le vostre esigenze vi portino a guardare a modelli meno costosi, in casa Samsung ci sono un paio di alternative valide:

