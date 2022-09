Qualora siate alla ricerca di uno smartphone dotato di una scheda tecnica di tutto rispetto ma non troppo costoso, prodotto da uno dei produttori più virtuosi (lato aggiornamenti) dell’intero panorama Android e, soprattutto, che non sia troppo datato, Samsung Galaxy S21 FE 5G potrebbe fare davvero al caso vostro.

Lo smartphone “Fan Edition” del 2022, serie con cui Samsung ripropone in salsa leggermente rivista i propri top gamma dell’anno precedente, è in offerta, ad un prezzo davvero incredibile che lo rende irrinunciabile (e lo avvicina sensibilmente al suo minimo storico), sul portale di Comet, una delle più note catene italiane dell’elettronica di consumo.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: eccolo a 399 euro

Come anticipato in apertura, Samsung Galaxy S21 FE 5G è in offerta sul sito di Comet al prezzo di 399 euro che, considerando i 769 euro di listino, portano ad un risparmio di ben 370 euro (praticamente il 50% di sconto).

Va però sottolineata una cosa: visitando la pagina dell’offerta, lo smartphone viene mostrato in offerta a 629 euro, con uno sconto del 18,2% rispetto ai 769 euro di listino; tuttavia, una volta che il prodotto viene aggiunto al carrello e raggiungendo la schermata per procedere con l’ordine verranno scalati ulteriori 230 euro dal prezzo già scontato, portando il prezzo definitivo a 399 euro.

Nella pagina del prodotto, infatti, è riportata la dicitura “Sconto carrello 230€” in un box giallo, colore principale della catena Comet, collocato nella zona sottostante al nome del prodotto in offerta. Purtroppo lo smartphone, che sarebbe in offerta a questo prezzo in tutte le sue colorazioni, è disponibile unicamente nella colorazione Graphite.

Acquista Samsung Galaxy S21 FE 5G (Graphite, 128 GB) al prezzo di 399 euro sul portale di Comet

Qualche dettaglio sullo smartphone

Giusto per fare un piccolo recap sulle potenzialità dello smartphone, Samsung Galaxy S21 FE 5G offre all’utente specifiche tecniche vicine a quelle dei fratelli maggiori, ovvero i top gamma 2021 del produttore sudcoreano.

Lo smartphone, che sulla carta è praticamente un vero e proprio top gamma, dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, del SoC Snapdragon 888 di Qualcomm, soluzione top gamma del 2021 del chip maker americano che viene affiancata da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Posteriormente troviamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 12 MP, stabilizzato otticamente. Completano il pacchetto una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W e completissimi reparti connettività e multimedia. Il software è Android 12, personalizzato con la completissima One UI di casa Samsung: il produttore sudcoreano, tra l’altro, non deve imparare da nessuno per quanto concerne gli aggiornamenti software, rivelandosi costantemente puntuale e, spesso, anche in anticipo, e offrendo un supporto a lungo termine che gli altri produttori non si sognano di offrire.

Samsung Galaxy S21 FE 5G è stato lanciato nella parte iniziale del gennaio 2022 al prezzo consigliato di 769 euro per la configurazione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna: al prezzo di 399 euro a cui lo propone Comet, diventa irrinunciabile.

Vi ricordiamo, infine, che per usufruire dell’offerta basterà aggiungere il prodotto al carrello e procedere con l’ordine: nella schermata di riepilogo, verranno defalcati gli altri 230 euro dello “Sconto in Carrello”.

