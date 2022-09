Gli smartphone meno recenti possono essere riutilizzati come dispositivi di videosorveglianza o baby monitor, ma qualcuno è riuscito a fare di meglio con il suo tablet Samsung del 2019. Il redattore tecnico Mishaal Rahman è riuscito a trasformare un tablet Samsung Galaxy Tab S5e in un’unità infotainment con Android Automotive e supporto per Android Auto.

Android Automotive in esecuzione su Samsung Galaxy Tab S5e grazie a un porting

L’esperto ha mostrato un Galaxy Tab S5e che esegue la versione vanilla di Android Automotive, il sistema operativo di Google sviluppato nativamente per le unità infotainment di alcune case automobilistiche.

Oltre a eseguire Android Automotive, il tablet modificato supporta anche Android Auto permettendo all’utente di sincronizzarlo con il suo smartphone. L’audace Rahman è partito da una build Android Automotive 12L alla quale ha integrato i servizi di Google per la piattaforma Automotive e infine ha aggiunto il supporto per Android Auto.

Al momento il sistema sembra funzionare, ma ovviamente ci sono molti bug da sistemare, a partire dall’accesso alla posizione instabile e dal fatto che Google Maps si arresta frequentemente. Anche la configurazione del profilo è difettosa e il widget meteo non mostra alcun dato, inoltre sullo schermo appare la dicitura “hardware di pre-produzione non in vendita.”

Mishaal sembra intenzionato a portare Android Automotive su più dispositivi per consentire alle persone di riutilizzare i loro vecchi tablet come infotainment, poiché un utente di Twitter ha chiesto all’editor se pensava di offrire un’immagine di sistema generica (GSI) del suo lavoro e Rahman ha risposto con uno “Speriamo.”

Mishaal sta tentando di fare un porting di Android Automotive anche su Spotify CarThing che offre all’utente il ​​controllo sulla riproduzione musicale di Spotify. Il mese scorso Google ha aggiornato Android Automotive e ha lanciato l’app Android Auto Receiver.

