Samsung Galaxy A53 5G è sempre stato uno smartphone valido, ma ha faticato un bel po’ a conquistare il cuore di appassionati e addetti ai lavori — principalmente per via del prezzo di lancio e dell’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G —, tuttavia l’offerta disponibile in questo momento su eBay lo rende nuovamente molto appetibile, riportandolo ad un prezzo nettamente più a fuoco.

Negli ultimi giorni vi abbiamo segnalato numerose offerte su smartphone Android, incluse quella per il già citato A52s 5G e quella per il concorrente OPPO Reno8 Lite; questa mattina abbiamo visto anche le promozioni di lancio dei POCO M5, l’Offerta Tech di Esselunga e le offerte Amazon sui prodotti Realme. Adesso, senza stilare un’altra selezione, andiamo piuttosto a scoprire una singola offerta che merita da sola il centro della scena.

Offerta Samsung Galaxy A53 5G su eBay

A dirla tutta, nei mesi addietro non erano mancate le opportunità di portarsi a casa un Samsung Galaxy A53 5G a prezzi simili o persino leggermente inferiori (talvolta grazie a qualche codice sconto), tuttavia ultimamente il prezzo dello smartphone — complice anche la situazione del mercato — è risalito anche abbondantemente sopra la soglia dei 300 euro, per questo motivo ogni volta che capita un’offerta più interessante è bene segnalarla a beneficio di quanto lo stiano tenendo d’occhio.

Nel caso di specie, Samsung Galaxy A53 5G figura tra gli Imperdibili di eBay e viene proposto nella versione Awesome Black con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna al prezzo scontato di 299,99 euro, una cifra molto più vicina al suo valore reale rispetto al listino ufficiale (469,90 euro). Il prodotto si trova in Italia, mette a disposizione una soluzione di spedizione gratuita (spedizione gratis entro 3 giorni, con consegna entro giovedì 15 settembre), inoltre il venditore, come potete verificare voi stessi a questo link, presenta il 100% di feedback positivo. Non mancano neppure la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) e il Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”). Qui sotto trovate il link diretto per l’acquisto:

Acquista Samsung Galaxy A53 5G 6 GB + 128 GB Awesome Black a 299,99 euro

Per aiutarvi nella decisione, ecco un rapido riassunto della sua scheda tecnica (quella completa è disponibile a questo link):

Display: SuperAMOLED da 6,5” con risoluzione Full HD+ Display Infinity-O Refresh rate a 120 Hz

Lettore delle impronte digitali sotto al display

SoC: Exynos 1280 (octa-core @ 2,4 GHz)

(octa-core @ 2,4 GHz) Memoria RAM: 6 o 8 GB

Storage interno: 128 o 256 GB (espandibile con microSD fino a 1 TB)

Quadrupla fotocamera posteriore: Sensore principale da 64 MP con apertura f/1.8, OIS e AF Sensore ultra-grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 Sensore macro da 5 MP con apertura f/2.4 Sensore per la profondità di campo da 5 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 32 MP con apertura f/2.2

Connettività: Reti 5G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz e 5 GHz) Bluetooth 5.1

Certificazioni: IP67

Batteria: unità da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo a 25 W

Sistema operativo: Android 12 con interfaccia One UI 4.1

Dimensioni: 159,6 × 74,8 × 8,1 mm

Peso: 189 g.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy A53 5G

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.