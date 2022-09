Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per la versione Beta dell’applicazione attraverso il Google Play Beta Program: è stata resa disponibile la versione 2.22.20.4. Se leggendo queste parole vi è sorta la curiosità circa le novità introdotte dall’update, sappiate che purtroppo non ce ne sono di immediatamente disponibili, tuttavia sono presenti degli indizi sui lavori in corso per lo spostamento della sezione Privacy nella pagina principale delle Impostazioni dell’app.

WhatsApp Beta 2.22.20.4: le novità dell’aggiornamento

In un articolo linkato sopra vi avevamo parlato di semplificazione per la segnalazione di bug dell’app, ma il team di sviluppo di WhatsApp sta preparando anche altri cambiamenti per le impostazioni dell’applicazione e una attiene alla privacy: WhatsApp Beta 2.22.20.4 per Android contiene indizi sui piani di spostamento che toccano la relativa sezione nella pagina principale delle Impostazioni.

Come potete vedere nello screenshot riportato qui sotto, Privacy non sarà più una voce della pagina Account delle Impostazioni, ma diventerà una sezione sé stante e sarà raggiungibile direttamente dalla schermata principale delle impostazioni. Al suo interno, comunque, troveranno posto le funzioni e i parametri che già conosciamo, dalla visibilità delle informazioni personali — ultimo accesso, immagine del profilo, info, stato e conferme di lettura — al timer per i messaggi effimeri, passando per gruppi, posizione in tempo reale, contatti bloccati e blocco dell’app con l’impronta digitale.

Le ragioni alla base di questa decisione del team di WhatApp non sono note, tuttavia appare evidente la volontà di rendere queste impostazioni più visibili e di facile accesso da parte degli utenti del servizio. Del resto, negli ultimi anni la sezione Privacy si è pian piano arricchita di nuove voci — presto guadagnerà anche quella per nascondere la propria presenza online — e ha raggiunto una rilevanza tale da rendere più che giustificato un diverso posizionamento. In tutto ciò non bisogna dimenticare che l’azienda ce la sta mettendo davvero tutta per promuovere l’immagine di un servizio attento alla privacy dei propri utenti.

Questo piccolo cambiamento non è ancora disponibile per nessuno, anzi è attualmente in fase di sviluppo e atteso al rilascio con un futuro aggiornamento. Come sempre, gli utenti del ramo beta dovrebbero essere i primi a vederlo.

