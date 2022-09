Sony dà un benvenuto con i fiocchi al mese di settembre 2022: pochi istanti fa è stato annunciato ufficialmente il nuovo Sony Xperia 5 IV, uno smartphone Android che vuole proporsi come top di gamma dalle dimensioni compatte e offrire agli utenti uno strumento per dare libero sfogo alla propria creatività.

Questo nuovo smartphone di Sony va ad affiancarsi ai modelli Xperia 1 IV e Xperia 10 IV annunciati lo scorso maggio e va a completare la gamma 2022 del produttore giapponese.

Caratteristiche tecniche di Sony Xperia 5 IV

In sede di presentazione, Sony ha snocciolato un po’ di numeri interessanti che dimostrano il recente boom della creator economy: se un decennio fa questo settore neppure poteva essere considerato esistente a tutti gli effetti e dal 2013 in poi c’è stata una crescita progressiva, dal 2019 al 2020 i numeri sono praticamente raddoppiati. In un presente che non può più ignorare la realtà della creator economy, Sony non nasconde l’ambizione di voler mettere i propri strumenti tra le mani dei creativi.

Largo alla creatività: video e foto

Nasce così Sony Xperia 5 IV, accompagnato dallo slogan “Be Creative. Go Compact”. Tra le caratteristiche chiave che dovrebbero fare di questo strumento un’arma perfetta per i creator, il produttore ne sottolinea tre: l’AF velocissimo e la fotocamera anteriore migliorata; l’immersiva esperienza cinematica audio e video; la grande batteria inserita in un corpo dalle dimensioni ragionevoli.

Sony, che viene già scelta da tantissimi creatori di contenuti per le sue eccellenti macchine fotografiche, ha naturalmente dedicato ampio spazio anche a questo comparto di Xperia 5 IV. Le fotocamere dello smartphone ben si prestano anche alla registrazione di video e al live streaming e possono contare su una Basic Mode che offre Eye AF e Object tracking in video; senza tacere della possibilità di creare video slow motion 4K@120fps o con una più ampia gamma dinamica; la stabilizzazione è affidata alla tecnologia Optical SteadyShot con FlawlessEye.

Secondo Sony, il live streaming deve essere alla portata di tutti e uno smartphone come il nuovo Xperia 5 può essere usato sia direttamente — magari sfruttando accessori dedicati come il Bluetooth Shooting Grip GP-VPT2BT con la Endurance mode per le trasmissioni più lunghe — che come monitor esterno di una fotocamera della serie Alpha.

A proposito di creatività, Sony ha sottolineato come il video di “People Pleaser” di Cat Burns sia stato girato interamente con Xperia 5 IV.

Per quanto riguarda la fotografia, l’asso nella manica del nuovo top di gamma Sony si chiama Real-Time Eye AF ed è sfruttabile con tutte le fotocamere posteriori del dispositivo. La tecnologia usa l’AI per rilevare precisamente i soggetti e tenerli a fuoco, anche qualora escano temporaneamente dall’inquadratura. Per ottenere simili risultati, Sony ha attinto a piene mani dall’esperienza delle fotocamere Alpha.

Un’altra chicca è l’HDR burst shooting con AF/AE fino a 20fps: la tecnologia è supportata da tutte e tre le fotocamere posteriori e promette scatti in HDR di una qualità nettamente migliore.

Tutte queste tecnologie servono per sfruttare al meglio una dotazione hardware fatta di tre fotocamere così configurate:

12 megapixel, f/2,2, sensore Exmor RS da 1/1,25″, 16 mm ultra wide lens, 120fps High-Speed Read Sensor

12 megapixel, f/1,7, sensore Exmor RS da 1/1,7″, 24 mm wide lens, 120fps High-Speed Read Sensor, OIS

12 megapixel, f/2,4, sensore Exmor RS da 1/3,5″, 60 mm tele-photo lens, 120fps High-Speed Read Sensor, OIS.

Sony ha lavorato anche sulla fotocamera anteriore, implementando un sensore più grande e risoluto che promette di fare la differenza con poca luce: dal sensore da 8 MP grande 1/4″ di Xperia 5 III, si passa ad un sensore Exmor RS da 12 MP grande 1/2,9″.

Esperienza audio e video: speaker e display

Sony Xperia 5 IV punta tanto sulla multimedialità e lo fa partendo da nuovi speaker fatti in casa da Sony: la nuova struttura chiusa che li contraddistingue garantisce un suono più chiaro, migliori prestazioni con le basse frequenze e promette di sopprimere i rumori indesiderati; per la calibrazione audio si è fatto uso del know how di Sony Music. Il tutto si può riassumere così: 360 Reality Audio sia tramite speaker che in cuffia, supporto Hi-Res Audio e ingresso jack audio da 3,5 mm, Hi-Res Audio Wireless e LDAC, Ready for Bluetooth LE Audio.

Per quanto riguarda il display, Sony ha scelto un pannello OLED Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, con tanto di Creator mode (Powered by CineAlta) e X1 for mobile; il produttore parla di una luminosità migliore del 50% e pone l’accento sull’ottimizzazione dell’immagine in tempo reale grazie al Real-time HDR drive.

Potenza e batteria a volontà

Sony Xperia 5 IV, a dispetto degli slogan, non è poi così compatto: le sue dimensioni di 156 x 67 x 8,2 e il peso di 172 grammi lo mettono in competizione con gli smartphone del nostro confronto dedicato, ma lo rendono ben più grande dell’ASUS ZenFone 9. Non è quindi esattamente un miracolo che il produttore abbia inserito una batteria da 5.000 mAh, ma è sicuramente un’ottima notizia. Inoltre, la ricarica rapida permette di ripristinarne il 50% in 30 minuti per un ciclo di vita di 3 anni e, per la prima volta in questa serie, è presente la ricarica wireless.

Le prestazioni dello smartphone sono affidate alla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, che permetterà al dispositivo di gestire anche le operazioni più pesanti senza esitazioni.

Scheda tecnica di Sony Xperia 5 IV

Di seguito viene riportata la scheda tecnica ufficiale completa di Sony Xperia 5 IV:

Dimensioni: 156 x 67 x 8,2 mm / peso: 172 g

Display: 6,1″ 21:9 FHD+ 120 Hz OLED (50% Brighter, Real-time HDR drive)

Chipset: Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Connettività: 5G

Memoria: 8 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile fino a 1 TB (microSDXC)

Fotocamere posteriori: 16mm: 12 MP 1/2,5″ 120 FPS f/2,2 AF 24mm: 12 MP 1/1,7″ 120 FPS f/1,7 1,8µm AF OIS 60mm: 12 MP 1/3,5″ 120 FPS f/2,4 AF OIS Funzioni: Real-time Eye AF, Real-time tracking, 20fps AF/AE burst con HDR, 4K 120 fps slow motion, Eye AF per i video, Wider dynamic range, Live streaming

Fotocamera anteriore: 12 MP 1/2,9″

Audio: ingresso jack 3,5 mm, Full-stage stereo speaker, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio, 360 Reality Audio Upmix, Music Pro

Batteria: 5.000 mAh (typ) con ricarica rapida e wireless

Resistenza: certificazione IP65/68, vetro Corning Gorilla Glass Victus

Gaming: Elite Gaming, Game Enhancer with livestreaming

Colori: Black, Ecru White, Green.

Prezzo e disponibilità

Sony Xperia 5 IV arriverà sul mercato nelle tre colorazioni Black, Ecru White e Green. Una nuova cover ufficiale con stand potrà essere abbinata allo smartphone in tutte le colorazioni. Sony ha parlato anche di sostenibilità: il programma Road to Zero è a lungo termine (2050), ma nell’immediato si traduce in confezioni di vendita snellite del 50% e ottimizzate per ridurre le emissioni di CO2: il packaging è stato riprogettato per fare a meno della plastica ed è stato privato anche del cavo USB-C.

Sony Xperia 5 IV sarà disponibile all’acquisto in Europa da metà settembre 2022 al prezzo di listino di 1.049 euro.