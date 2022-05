Sony presenta quest’oggi due nuovi smartphone Android: si tratta di Sony Xperia 1 IV e di Sony Xperia 10 IV, entrambi pensati per gli amanti della fotografia e della multimedialità. Il primo è un vero flagship, sia nelle specifiche tecniche sia nel prezzo, mentre il secondo si piazza nella fascia media. Andiamo insieme a scoprire i due nuovi dispositivi della casa nipponica, tra caratteristiche, funzionalità, immagini, prezzi e date di uscita.

Display 4K HDR e potenza da vendere per Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 1 IV costituisce la quarta generazione della serie Xperia 1, che da qualche anno contraddistingue le punte di diamante della casa giapponese. Anche questa volta Sony non “bada a spese” e propone caratteristiche tecniche all’avanguardia, come il display 21:9 OLED con refresh rate fino a 120 Hz che può contare addirittura su una risoluzione 4K con HDR.

Lo smartphone è stato sviluppato con una tecnologia di imaging all’avanguardia, affiancata da capacità avanzate per il gaming e da potenti funzionalità audio. Il tutto in un design moderno e compatto. “Xperia 1 IV costituisce un’entusiasmante continuazione della nostra serie Xperia“, ha dichiarato Nobuki Asahina, Head of Mobile Sales & Marketing. “In Sony crediamo in una creatività senza limiti e il nostro nuovo flagship è nato con quella filosofia“.

Xperia 1 IV offre tre lenti: una da 16 mm ultra-grandangolare e una da 24 mm grandangolare, unite a un nuovo teleobiettivo con zoom ottico con lente da 85-120 mm. Questo modulo zoom offre un’escursione focale continua e non a posizioni fisse come accadeva in passato, nel modello precedente infatti lo zoom ottico si muoveva tra le posizioni di 70mm e 105mm equivalenti. Tutte possono contare sul sensore d’immagine da 12 MP Exmor RS for mobile capace di spingersi fino alla risoluzione 4K a 120 fps. Combinando le informazioni sulla profondità attraverso il 3D iTOF e il rilevamento del soggetto basato sull’Intelligenza Artificiale, lo smartphone offre un autofocus particolarmente preciso e affidabile, anche in condizioni di luce difficili.

Le ottiche ZEISS sono state specificatamente calibrate per lo smartphone, e il rivestimento antiriflesso T* contribuisce a una resa e a un contrasto accurati riducendo i riflessi in qualsiasi situazione.

A livello video, Xperia 1 IV permette di sfruttare la modalità Videography Pro, che consente di personalizzare praticamente ogni aspetto e impostazione, come ad esempio il tipo di messa a fuoco, l’esposizione e il bilanciamento del bianco. I video girati con lo smartphone possono essere facilmente trasmessi in diretta streaming, anche sfruttando funzioni come Eye AF e Object Tracking. Con la modalità Cinematography Pro gli utenti possono inoltre girare filmati in pieno stile cinematografico, con impostazioni dei colori dedicate e diverse funzionalità da sfruttare. Ma non è finita qui, perché i più esigenti e possessori di fotocamere Alpha possono utilizzare il display del nuovo Xperia come monitor esterno.

Oltre che sul comparto fotografico, Sony si è concentrata anche su quello multimediale con diverse funzionalità pensate per i giocatori e per gli amanti della musica. Per il gaming sono disponibili la frequenza di aggiornamento dello schermo di 120 Hz, unita a una riduzione del motion blur a 240 Hz, all’equalizzatore audio e all’ottimizzazione delle chat vocali. La tecnologia Qualcomm Snapdragon Elite Gaming permette di tenere sotto controllo il surriscaldamento, in modo da contenere deterioramento delle performance e della batteria. Con Game Enhancer gli utenti possono anche trasmettere in diretta le sessioni di gioco, con la possibilità di visualizzare i commenti in tempo reale.

A bordo di Sony Xperia 1 IV troviamo speaker stereo compatibili con 360 Reality Audio e DSEE Ultimate. Lo smartphone supporterà tramite un aggiornamento software la tecnologia Bluetooth LE Audio, pensata appositamente per diminuire il ritardo sonoro durante l’utilizzo di cuffie senza fili. Sempre per gli amanti della musica è pensata la funzione Music Pro, che offre una registrazione di livello professionale attraverso un’esclusiva elaborazione cloud.

Ecco le specifiche tecniche complete di Sony Xperia 1 IV:

display 21:9 OLED da 6,5 pollici a risoluzione 4K HDR a 120 Hz con vetro Gorilla Glass Victus fronte/retro

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 12 MP (24 mm, 1/1.7″, OIS, AF), sensore da 12 MP (zoom ottico 85-125 mm, 1/3.5″, 120 fps, OIS, AF), sensore da 12 MP (1/2.5″, 120 fps, AF) e 3D iTOF

fotocamera anteriore da 12 MP (1/2.9″)

connettività 5G, Wi-Fi 6E

speaker stereo, porta per jack audio da 3,5 mm, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio

certificazione IP65/68 contro acqua e polvere

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 30 W e ricarica wireless

dimensioni: 165 x 71 x 8,2 mm, peso di 185 g

In arrivo anche Sony Xperia 10 IV, leggero e compatto

Sony Xperia 10 IV è uno smartphone di fascia un po’ più bassa, che si piazza in una zona agguerrita del mercato: quella sotto ai 500 euro. Si tratta dello smartphone 5G più leggero al mondo dotato di una batteria da 5000 mAh (solo 161 grammi) ed è pensato per coloro che desiderano qualcosa di più compatto dei soliti “padelloni” da più di 6,5 pollici di diagonale: il display OLED 21:9 TRILUMINOS è infatti da 6 pollici ed è protetto dal vetro Gorilla Glass Victus.

Il comparto fotografico vede la presenza di tre lenti (16, 27 e 54 mm) e può contare sulla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e su numerose funzionalità. Tra queste spicca la tecnologia Optical SteadyShot con stabilizzazione ibrida, che permette di registrare video meno sfocati e privi di fastidiose vibrazioni. L’HDR si occupa delle scene più luminose, ma a bordo spicca anche una modalità notturna appositamente studiata per le condizioni di scarsa luce e per ridurre il rumore. Grazie alla funzione Super resolution zoom di Xperia 10 IV, si possono ottenere scatti nitidi anche con lunghezze focali consistenti.

Scattando un selfie, soprattutto negli interni o con poca luce, solitamente le fotocamere tendono a cercare di ridurre a tutti i costi il rumore, provocando la perdita di dettagli come capelli, ciglia e sopracciglia: grazie alla tecnologia smart AI questo non avviene, dato che il sistema andrà a migliorare gli autoscatti.

Come il fratello maggiore, anche Xperia 10 IV può contare su un curato comparto audio con High-Resolution Audio. Non manca nemmeno qui la porta per il jack da 3,5 mm, ormai decisamente poco scontata a bordo di uno smartphone.

Ecco le specifiche tecniche di Sony Xperia 10 IV:

display 21:9 OLED TRILUMINOS da 6 pollici con vetro Gorilla Glass Victus

SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con OIS

fotocamera anteriore da 8 MP con AI

connettività 5G

porta per jack audio da 3,5 mm, Hi-Res Audio, DSEE Ultimate, 360 Reality Audio

certificazione IP65/68 contro acqua e polvere

batteria da 5000 mAh

dimensioni: 153 x 67 x 8,3 mm, peso di 161 g

Prezzi e uscita di Sony Xperia 1 IV e Sony Xperia 10 IV

Sony Xperia 1 IV sarà disponibile da metà giugno 2022 al prezzo consigliato di 1399 euro. Tre le colorazioni tra cui scegliere: Black, Violet e White. Sony Xperia 10 IV sarà anch’esso acquistabile da metà giugno 2022 al prezzo consigliato di 499 euro, nelle colorazioni Blue, Green, Violet e White.

Insieme agli smartphone sarà lanciata la Style Cover with Stand, costruita in un materiale antibatterico e disegnata per favorire la presa: arriverà in tre versioni (Black, Grey e Purple) per Xperia 1 IV e in quattro per Xperia 10 IV.

