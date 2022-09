Samsung rilascia altri aggiornamenti per i suoi smartphone Android: questa volta arrivano novità per Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy A50, Galaxy A33 5G, Galaxy A12 e Galaxy M20. Nel frattempo, a distanza di pochi giorni dall’ultimo update, riceve un nuovo firmware anche OnePlus 10T 5G. Scopriamo tutte le novità in distribuzione su questi modelli.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4

Iniziamo dai pieghevoli perché ci sono già aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4. In questi giorni stanno iniziando ad arrivare tra le mani dei primi acquirenti, ed è già il momento di accogliere qualche novità. Lo smartphone a conchiglia sta accogliendo i firmware F721NKSU1AVHI (dalla Corea del Sud) e F721USQU1AVHH (dagli USA), mentre Fold4 sta ricevendo i firmware F936NKSU1AVHI (Corea del Sud) e F936USQU1AVHH (USA).

In entrambi i casi abbiamo ancora le patch di sicurezza di luglio 2022, ma siamo certi che a breve i due smartphone passeranno direttamente a quelle di settembre 2022. L’update richiede un download di poco meno di 400 MB: le novità descritte nel changelog comprendono migliore stabilità, migliori prestazioni e soluzione di qualche bug non specificato.

Samsung ha promesso di supportare i due dispositivi con quattro major release del robottino: la prima sarà Android 13 con One UI 5.0, attualmente in beta sulle serie Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50 sta ricevendo in queste ore un aggiornamento software in alcuni Paesi europei. Lo smartphone di fascia media inizia ad avere qualche annetto sulle spalle (è uscito nel mese di aprile 2019), ma sta accogliendo un update con patch di sicurezza più recenti. Nonostante faccia ormai parte del programma di aggiornamento trimestrale di Samsung, il dispositivo, che offre le patch di giugno, sta ricevendo le patch di sicurezza di luglio 2022.

Il firmware in distribuzione è il A505FNXXU9CVG2 e richiede un download intorno ai 200 MB: oltre ai miglioramenti di sicurezza, in arrivo anche perfezionamenti alla stabilità generale del dispositivo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A33 5G, Galaxy A12 e Galaxy M20

Aggiornamenti anche per Samsung Galaxy A33 5G, Galaxy A12 e Galaxy M20, che portano tutti una novità in comune: le patch di sicurezza di agosto 2022. Galaxy A33 5G si aggiorna con il firmware A336BXXU3AVGA, che oltre ai miglioramenti di sicurezza porta con sé passi avanti nella stabilità del comparto fotografico.

A distanza di pochi giorni dall’arrivo di Android 12 con la One UI Core 4.1 (il rollout è partito dalla Russia da un paio di settimane), Samsung Galaxy A12 riceve un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di agosto 2022, sempre a partire dalla Russia. Lo smartphone di fascia bassa accoglie il firmware A127FXXS6BVH4 e la correzione a diverse vulnerabilità (legati a Samsung Knox, DeX, indirizzi MAC, Bluetooth, Wi-Fi e non solo).

Chiude gli update Samsung, per ora, Galaxy M20: lo smartphone lanciato più di tre anni e mezzo fa sta ricevendo un aggiornamento con le patch di sicurezza di agosto 2022, qualche miglioramento generale alla stabilità del sistema e alcuni bugfix non specificati. Il firmware in questo caso è il M205FDDS8CVG3 ed è in rollout a partire da India e Sri Lanka.

Novità aggiornamento OnePlus 10T 5G

Pochi giorni dopo aver ricevuto la versione A.06, OnePlus 10T 5G si aggiorna a OxygenOS A.07 in Europa, India e non solo. Per la precisione il nuovo firmware è il CPH2415_11.A.07 (CPH2413_11.A.07 per il mercato indiano) e porta con sé le patch di sicurezza di agosto 2022 e altre novità:

migliorata la risposta del touchscreen nei giochi

migliorata la stabilità del Wi-Fi e dell’esperienza di rete

migliorata la stabilità della comunicazione

migliorata la modalità notturna con la lente ultra-grandangolare

migliorata la modalità ritratto con la fotocamera anteriore

migliorata la resa della fotocamera con l’ambiente in controluce

risolti gli occasionali crash in specifici scenari

Come sempre, l’aggiornamento è distribuito via OTA a livello graduale e toccherà tutti gli smartphone nel giro di qualche giorno.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy A50, Galaxy A33 5G, Galaxy A12, Galaxy M20 e OnePlus 10T 5G

Gli aggiornamenti potrebbero non aver ancora raggiunto via OTA gli smartphone italiani, ma provare non costa nulla. Per aggiornare Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy A50, Galaxy A33 5G, Galaxy A12 e Galaxy M20 potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per cercare l’update su OnePlus 10T 5G potete invece seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. In caso di esito negativo, non dovete fare altro che attendere qualche giorno e riprovare.

