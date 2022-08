Mentre siamo in attesa di poter mettere le mani sulla One UI 5.0 stabile basata su Android 13, Samsung rilascia aggiornamenti importanti per gli smartphone Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, e per i tablet Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra. Intanto è in distribuzione un update anche per OnePlus 10T 5G. Andiamo insieme a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

La serie Samsung Galaxy S22 sta iniziando a ricevere il nuovo aggiornamento anticipato qualche ora fa, partendo dalla Corea del Sud e dalla Germania. I firmware in distribuzione sono rispettivamente S90*NKSU2AVHB e S90*BXXU2AVH9 e vanno a migliorare sensibilmente il comparto fotografico degli smartphone. Si tratta del secondo aggiornamento per il mese di agosto, che dunque non porta con sé nuove patch di sicurezza.

In base alle informazioni diffuse e al changelog, l’aggiornamento permette di realizzare video hyperlapse con il teleobiettivo con zoom 3x, una funzionalità prima limitata ai sensori principale e ultra-grandangolare. Con un prossimo update sarà integrata anche la funzione Astro Hyperlapse. In aggiunta arrivano miglioramenti per la scansione di codici QR (aumenta la precisione e lo spazio per inquadrare i codici) e dei bei passi avanti nella gestione della memoria, del supporto AI, negli scatti in HDR e nella stabilizzazione. Già nel mese di giugno il produttore aveva apportato miglioramenti nella nitidezza e nel contrasto della fotocamera principale, e questi sono ora disponibili anche per tele e ultra-grandangolare.

Samsung promette inoltre l’arrivo di un ulteriore update con miglioramenti alla qualità dell’immagine nei video, ai colori e all’esposizione nella modalità notturna.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra

Samsung vuole migliorare anche il comparto fotografico dei flagship dello scorso anno e sta rilasciando un nuovo aggiornamento per Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. Si tratta sostanzialmente dello stesso update visto qui sopra per la serie Galaxy S22, con passi avanti per la scansione dei codici QR, l’introduzione dei video hyperlapse con il teleobiettivo e perfezionamenti nella qualità dell’immagine e dei video, con migliori colori, migliore HDR e migliore stabilizzazione.

In questi casi i firmware sono i G99*NKSU3CVH7 in Corea del Sud e i G99*BXXU5CVH7 in Germania. La distribuzione dovrebbe allargarsi a tanti altri Paesi nel giro di qualche ora o giorno al massimo, Italia compresa a partire dai modelli no brand.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra

Anche i tablet Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software con rispettivamente i firmware X70*BXXU2AVH2, X80*BXXU2AVH5 e X90*BXXU2AVH2. Si tratta di un update importante visto che introduce la One UI 4.1.1 basata su Android 12L, la versione del robottino dedicata ai dispositivi pieghevoli o – come in questo caso – a quelli con ampi display.

Android 12L porta la taskbar che ha debuttato con Galaxy Z Fold4, che consente di navigare più rapidamente tra le app e disporre di un multitasking più efficiente, con applicazioni in split-screen o nelle finestre pop-up. Una nuova gesture a due dita consente di effettuare il passaggio veloce tra fullscreen e split-screen. Ora è anche possibile estrarre testo dalle immagini (e condividerlo con qualsiasi app o tradurlo in varie lingue), impostare uno sfondo diverso per ogni contatto chiamante, modificare la collezione di immagini da mostrare nella schermata di sblocco, e approfittare delle novità e dei miglioramenti per alcune app, tra cui Archivio e Samsung Internet Browser.

L’aggiornamento è in distribuzione sia in Corea del Sud sia in Europa.

Novità aggiornamenti OnePlus 10T 5G

Non solo Samsung, perché anche OnePlus 10T 5G sta ricevendo un nuovo aggiornamento software. Si tratta della OxygenOS A.06, in arrivo sia in India sia in Europa con diverse novità: abbiamo miglioramenti generali nella stabilità e nella fluidità del sistema, ottimizzazioni per la stabilità delle app in background, ottimizzazioni per il display, per la compatibilità OTG e per lo sblocco con sensore d’impronte. In più, per la fotocamera ci sono perfezionamenti per la modalità ritratto, per gli scatti ultra-grandangolari e per l’effetto AI Retouch con fotocamera anteriore. Inoltre è stato risolto un problema con la ricarica Supervooc.

L’update è in distribuzione via OTA e dovrebbe raggiungere tutti i OnePlus 10T 5G nel giro di qualche giorno.

Come aggiornare Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra e OnePlus 10T 5G

Per aggiornare Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per aggiornare OnePlus 10T 5G potete invece recarvi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

