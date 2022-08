Buone notizie per i possessori di Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra: il produttore sud-coreano ha infatti iniziato a rilasciare la prima beta di Android 13 e One UI 5.0. Il programma di test è dunque aperto anche per i flagship 2021 e si prospetta un rilascio rapido della versione stabile (se tutto procederà per il meglio).

Android 13 e One UI 5.0 beta disponibili per Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra

Il programma di test della One UI 5.0 ha esordito sui Samsung Galaxy S22 circa tre settimane fa ed è giunto alla seconda beta lo scorso weekend. I flagship dello scorso anno non hanno dovuto attendere tanto più a lungo, visto che il beta test si apre quest’oggi a partire dalla Corea del Sud.

Le novità della One UI 5.0 beta per i Galaxy S21 dovrebbero essere le stesse che hanno raggiunto la serie Galaxy S22. Il sistema non è stato stravolto neanche da Samsung (esattamente come nel caso dei Pixel), ma troviamo comunque diversi cambiamenti: tra questi abbiamo maggiori possibilità di personalizzazione con un set ampliato di opzioni di colore per modificare la UI (fino a 16 temi preimpostati e altre 12 opzioni per schermata iniziale, icone e pannelli rapidi), possibilità di impilare i widget, un processo semplificato per la modifica di suoni e vibrazione e la possibilità di impostare lingue separate per ciascuna app (utile nel caso di traduzioni zoppicanti).

In aggiunta vengono introdotti miglioramenti per la fotocamera, la sicurezza (con una dashboard rinnovata), l’accessibilità, Samsung DeX, le gesture per il multitasking e non solo. Siamo sicuri che nel corso del programma beta arriveranno tanti altri cambiamenti, che ovviamente noi non mancheremo di approfondire.

A questo punto vi starete sicuramente chiedendo quando sarà rilasciato Android 13 in versione stabile su Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra: lo scorso anno il programma beta si è aperto per i Galaxy S21 a metà settembre e si è concluso a fine ottobre, con un rilascio finale a metà novembre in Italia. Questa volta c’è anche la serie Galaxy S22 da tenere in considerazione (gli ultimi arrivati hanno la precedenza), ma se tutto andrà bene il rilascio potrebbe addirittura avvenire entro il mese di ottobre (soprattutto per gli S22) o al massimo a novembre.

Come installare Android 13 beta sui Samsung Galaxy S21

Il programma di beta test è per il momento aperto solo per il mercato sud-coreano, ma dovrebbe arrivare in altri Paesi (Europa compresa) nel giro di qualche ora o giorno (Cina, Germania, India, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti). Purtroppo la One UI 5.0 beta non dovrebbe essere disponibile in Italia, esattamente come capitato gli scorsi anni, ma la speranza è l’ultima a morire.

Nel caso ci seguiate dalla Corea del Sud o da altri Paesi nei quali è nel frattempo stato aperto il programma di test, sappiate che per scaricare Android 13 beta dovete registrarvi attraverso l’app Samsung Members. Successivamente non dovrete fare altro che cercare l’aggiornamento via OTA seguendo il solito percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.