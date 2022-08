Samsung negli ultimi anni si è rivelata una delle aziende più attente alla questione degli aggiornamenti e con il rilascio della versione definitiva di Android 13 ormai imminente anche il colosso coreano si prepara a lanciare la sua nuova interfaccia: stiamo parlando di One UI 5.0.

Nelle scorse ore Samsung ha annunciato il programma open beta di One UI 5, che inizialmente sarà disponibile per Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra negli Stati Uniti, in Germania e in Corea del Sud (ulteriori Paesi saranno aggiunti nelle settimane seguenti).

Le novità di Samsung One UI 5 con Android 13

Nel presentare la nuova versione dell’interfaccia dell’azienda, il team di Samsung ci tiene a mettere in evidenza che tra i suoi principali punti di forza vi sono le possibilità di personalizzazione e una delle novità è rappresentata da un set ampliato di opzioni di colore per modificare l’aspetto della UI (gli utenti avranno fino a 16 temi colore preimpostati in base al loro sfondo e altre 12 opzioni di colore per la schermata iniziale, le icone e i pannelli rapidi).

Con One UI 5 il team di sviluppatori di Samsung semplifica il processo di modifica delle impostazioni di suono e vibrazione, con menu riorganizzati che forniscono un facile accesso a tutti i volumi delle suonerie e alle intensità della vibrazione.

Inoltre, per la prima volta gli utenti Galaxy possono anche personalizzare la loro lingua preferita per le diverse applicazioni (selezionando facilmente quale lingua verrà usata per ciascuna app nelle Impostazioni).

E ancora, tra le novità segnalate da Samsung vi sono miglioramenti per la fotocamera (sarà più semplice acquisire foto e video di alta qualità con nuove icone per le modalità Pro e Video Pro, con suggerimenti e trucchi su come usare i vari strumenti), la sicurezza (una nuova dashboard mostra lo stato di sicurezza del proprio telefono e segnala se ci sono problemi, con inclusi consigli per risolverli) e l’accessibilità (con apposite soluzioni per facilitare l’interazione degli utenti con i propri dispositivi).

Il team di Samsung, infine, anticipa che ulteriori novità saranno introdotte durante il programma beta.

La speranza è che anche l’Italia possa presto entrare tra i Paesi inclusi nei test di One UI 5.