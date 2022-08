Il mese scorso vi abbiamo riportato la notizia del supporto da parte di Android 13 dello standard Bluetooth LE Audio, il cui scopo è non solo fornire miglioramenti per quel che concerne la qualità dell’audio in riproduzione, ma anche migliorare l’efficienza energetica dei dispositivi connessi nonché offrire la possibilità di collegare più dispositivi alla stessa sorgente audio.

Ora iniziano a circolare alcune indiscrezioni secondo le quali i futuri Pixel 7 potrebbero offrire il supporto per il Bluetooth LE Audio, offrendo così una qualità audio superiore.

I Pixel 7 potrebbero offrire un audio di qualità superiore grazie al Bluetooth LE Audio

Uno dei punti di forza del Bluetooth LE Audio è rappresentato dall’efficienza, il nuovo codec LC3 è infatti stato progettato con questo preciso scopo, permettendo all’utente di ottenere un suono migliore utilizzando meno energia. Come già detto anche la funzionalità denominata Auracast, che permette l’accoppiamento di più dispositivi riceventi ad un’unica sorgente audio, rappresenta una considerevole innovazione apportata dal nuovo standard.

Ora sembra che Google abbia apportato alcune modifiche nel codice Android permettendo, come impostazione predefinita, di avere una larghezza di banda superiore e una qualità del suono migliore.

L’immagine che potete vedere qui sopra proviene dal forum della piattaforma Android Open Source Project (AOSP), e possiamo notare la richiesta di spiegazioni di un utente in merito ad un file XML utilizzato per definire le impostazioni del codec Bluetooth LE Audio. La cosa interessante è che un altro utente risponde menzionando i futuri Pixel 7, p22 infatti si riferisce agli smartphone Pixel in uscita nell’autunno 2022 (quindi Pixel 7 e Pixel 7 Pro), mentre p23a fa riferimento al Pixel previsto per il 2023 appartenente alla serie a, quindi presumibilmente Pixel 7a.

Tutto ciò altro non è che un primo piccolo indizio delle future potenzialità dei Pixel 7 in campo audio che, grazie al codec sopra citato, dovrebbero essere in grado di restituire una qualità audio superiore sui dispositivi Bluetooth LE Audio supportati, rispetto a quanto possono attualmente fare i membri della famiglia Pixel 6; inoltre la discussione suggerisce come l’aumento di qualità possa in parte essere dovuto anche al chip proprietario Tensor di seconda generazione, considerando la menzione dei due dispositivi che dovrebbero esserne equipaggiati.

Ad ogni modo al momento sono davvero pochi i dispositivi in grado di supportare pienamente lo standard Bluetooth LE Audio, considerando che per Galaxy Buds 2 Pro e Pixel Buds Pro gli utenti sono ancora in attesa di un aggiornamento che ne permetta il supporto; non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli.

