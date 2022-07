Lo standard Bluetooth LE Audio è il frutto di alcuni progressi compiuti nell’ambito della tecnologia audio wireless per offrire agli utenti miglioramenti come una maggiore efficienza energetica, una migliore qualità dell’audio e la possibilità di collegare più dispositivi alla medesima sorgente audio.

Queste nuove funzionalità dovevano essere introdotte ancora nel 2020, ma la pandemia ne ha ritardato il processo di sviluppo. Finalmente l’organizzazione che sovrintende lo sviluppo degli standard Bluetooth (Bluetooth SIG) ha annunciato il completamento dello standard Bluetooth LE Audio e di tutti i suoi componenti.

Bluetooth SIG afferma che probabilmente vedremo i primi prototipi dei dispositivi in ​​fase di sviluppo con queste nuove specifiche nei prossimi mesi.

Lo standard Bluetooth LE Audio è stato finalizzato ed è già supportato da Android 13

Uno degli aspetti principali di Bluetooth LE Audio è il miglioramento dell’efficienza. The Verge rileva che una delle principali peculiarità, il codec LC3, è progettato per essere molto più efficiente nel modo in cui fornisce l’audio a un dispositivo, permettendo all’utente di ottenere un suono leggermente migliorato con circa la metà della velocità in bit necessaria rispetto a prima, utilizzando quindi meno energia, oppure di mantenere la stessa velocità in bit e migliorare drasticamente la qualità dell’audio.

Un’altra importante caratteristica dello standard Bluetooth LE Audio è Auracast che consentirà di accoppiare più dispositivi audio allo stesso dispositivo sorgente per consentire a più utenti di ascoltare la musica o l’audio contemporaneamente su diversi dispositivi indossabili in modo simile a come gli utenti si connettono attualmente a una rete Wi-Fi.

Il supporto per lo standard Bluetooth LE Audio è stato aggiunto in Android 13 Beta 2 e pur essendo nella sua fase iniziale, si tratta di una grande conquista per Android 13. Anche se i dispositivi dell’attuale generazione potrebbero non essere in grado di trarre pieno vantaggio dal nuovo standard bluetooth, i dispositivi con Android 13 preinstallato probabilmente lo saranno.

Da non perdere: Tutte le offerte e gli sconti dell’Amazon Prime Day