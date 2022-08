Nel corso delle prossime settimane è programmato il debutto dei nuovi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro. I due smartphone sono già stati confermati da Google che, però, non ha ancora rilasciato alcun dettaglio in merito ai nuovi progetti che andranno a rinnovare la sua gamma di smartphone, recentemente aggiornata con il debutto del nuovo entry level Google Pixel 6a. In queste ore, una prima conferma sui nuovi smartphone arriva dall’ente di certificazione REL Canada. Google ha avviato le pratiche per il lancio commerciale dei nuovi Pixel 7 e la nuova certificazione è una nuova ed importante conferma.

I nuovi Google Pixel 7 stanno arrivando: dopo gli USA anche dal Canada arrivano nuove conferme

A distanza di pochi giorni dalla certificazione FCC, i nuovi Google Pixel 7 e 7 Pro tornano a mostrarsi online. I due smartphone, infatti, fanno oggi il loro “debutto” anche nel database dell’ente di certificazione REL Canada. La nuova certificazione canadese ci conferma come Google abbia avviato le pratiche per l’arrivo sul mercato dei suoi nuovi smartphone. Da notare, inoltre, che le unità certificate sono quattro. REL Canada conferma l’esistenza di:

GE2AE

GP4BC

GQML3

GVU6C

I primi due modelli corrispondono al Google Pixel 7 Pro mentre i restanti sono Pixel 7. Si tratta degli stessi codici già confermati dal database dell’ente americano FCC. Non sorprende che Stati Uniti e Canada potranno beneficiare delle stesse varianti dei nuovi Pixel. Da notare, però, che i dati REL Canada non forniscono alcun dettaglio aggiuntivo in merito alle specifiche tecniche dei nuovi smartphone.

I nuovi Pixel 7 arriveranno ad ottobre?

L’arrivo delle nuove certificazioni è un’importante conferma relativa ad un debutto sempre più vicino dei nuovi Google Pixel 7. Per il momento, però, non c’è ancora una data da cerchiare sul calendario. L’ipotesi più realistica, ma ancora tutta da confermare, è quella di un debutto ufficiale programmato per il prossimo mese di ottobre, con un tradizionale evento di presentazione a cui potrebbe seguire l’avvio di una commercializzazione su scala internazionale.

Come già avvenuto con il Pixel 6a, anche i nuovi Google Pixel 7 potrebbero beneficiare di un’ampia commercializzazione internazionale con il lancio simultaneo (entro la fine di ottobre) in decine di mercati internazionali, tra cui potrebbe essere compresa anche l’Italia. I due nuovi smartphone arriveranno sul mercato con Android 13 di serie e con la seconda generazione del chip Google Tensor.

Il Pixel 7 dovrebbe presentare un display da 6,4 pollici con pannello OLED da 90 Hz e doppia fotocamera posteriore (probabilmente con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel). Il Pixel 7 Pro, invece, avrà un display da 6,7 pollici con pannello OLED da 120 Hz e tripla fotocamera posteriore con sensore teleobiettivo da 48 Megapixel ad affiancare i sensori già visti sul Pixel 7.

Conferme ulteriori in merito ai nuovi smartphone di Google dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, è già possibile dare un’occhiata ad alcuni prototipi degli smartphone in un video hands-on realizzato da Unbox Therapy. Maggiori dettagli li trovate nel link qui di sotto:

In copertina Google Pixel 6 Series