Circa un anno fa l’applicazione Contatti di Google è stata una delle prime del colosso a ricevere una riprogettazione grafica in stile Material You, e in effetti in seguito, a livello grafico, non è stato introdotto nulla di rilevante con l’arrivo di Android 13. Il team di sviluppo si è quindi concentrato sulla facilità d’uso dell’app in questione, tentando di uniformare l’esperienza a quella di altre app made in Google; proprio in questo frangente vi parliamo oggi dell’introduzione di nuovi filtri (in realtà presi in prestito da Gmail) il cui scopo è aiutare l’utente a trovare più facilmente le persone da contattare.

Google Contatti riceve i filtri Search Chips

Qualche tempo fa Google ha introdotto nella versione desktop di Gmail la funzione nota con il nome di Search Chips, in seguito anche la versione mobile del servizio ha beneficiato della possibilità di usufruire di questi filtri per la ricerca; ora sembra che l’azienda abbia intenzione di introdurre la stessa funzionalità anche nell’app Contatti.

I filtri di ricerca in questione consentono all’utente di ordinare la posta in base al mittente, al destinatario, alla data, alla presenza di allegati e altro: un’implementazione molto simile sta per essere introdotta in Contatti.

Come potete notare dall’immagine qui sopra vengono introdotti dei nuovi filtri sotto la barra di ricerca, e possono aiutare l’utente a trovare un contatto in base al metodo utilizzato l’ultima volta; in pratica se non ricordate il nome di una persona ma sapete di averla già contattata via email o telefono, potete utilizzare l’apposito filtro per risalire al nome del contatto, oppure se sapete dove lavora potete utilizzare il filtro aziendale per rintracciarla anche senza ricordarne il nome.

Al momento la nuova funzionalità sembra essere in fase di test per un ristretto numero di utenti, considerando che non è ancora largamente diffusa e che anche noi non la visualizziamo nell’ultima versione disponibile (v3.75.24.467649117); ad ogni modo potrebbe anche essere in fase di rilascio lato server, quindi non ci resta che attendere.

