Alcuni mesi fa Google ha introdotto la funzione Search Chips nella versione desktop di Gmail, partendo dagli utenti G Suite e rilasciando tale novità per tutti nei mesi successivi. Ora la compagnia californiana sembra pronta a chiudere il cerchio evolvendo la ricerca anche sulla versione mobile, in particolare su Android come dimostra il codice della più recente versione rilasciata sul Play Store.

Analizzando i sorgenti della versione 2020.10.04 i colleghi di XDA Developers hanno scovato numerosi riferimenti alla funzione Search Chips che permette di applicare rapidamente una serie di filtri per restringere la ricerca delle email.

Nella versione desktop è sufficiente digitare un termine e premere Invio nella casella di ricerca per veder comparire una serie di caselle, il cui contenuto è ovviamente contestuale alla ricerca. Premendo una o più caselle è possibile applicare dei filtri alla query di ricerca per ridurre i risultati e arrivare più rapidamente al risultato corretto.

Al momento comunque Google ha solamente inserito una serie di righe di codice per cui potrebbe passare del tempo prima che Search Chips arrivi realmente nella versione mobile di Gmail. È comunque probabile che nel corso delle prossime settimane la ritroveremo nella versione Android e iOS.

Non vi resta che aggiornare regolarmente Gmail sul vostro smartphone per verificare quando Search Chips verrà attivata.