L’anno scorso l’app Google Contatti è stata la prima dell’azienda a ricevere un importante aggiornamento con il design Material You che ha comportato la modifica di alcune forme degli elementi in-app e l’adattamento dell’app al sistema Dynamic Colors in Android 12. L’ultimo aggiornamento dell’app rinnova il design della pagina con i dettagli dei nominativi aggiunti in rubrica.

Google Contatti introduce il design Material You per la schermata con i dettagli dei nominativi

Nella versione precedente, sotto la barra delle azioni viene visualizzato un semplice elenco delle informazioni che l’utente ha compilato per quel contatto, mentre ora Google Contatti le divide in diverse categorie assegnando delle tessere in stile Materiale You per ognuna di queste. Il pulsante di azione mobile in basso a destra è stato rimosso a favore di un’icona a forma di matita nella barra in alto. Ecco le due versioni a confronto.

Questa riprogettazione è sicuramente più leggibile, tuttavia occupa più spazio sullo schermo, costringendo l’utente a scrollare molto di più rispetto a prima. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa nuova interfaccia per i contatti basata sul design Material You.

