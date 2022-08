A febbraio di quest’anno abbiamo portato alla vostra attenzione un fastidioso problema fra Android Auto e Galaxy S22, in pratica diversi utenti segnalavano difficoltà durante la connessione al proprio sistema di infotainment e schermate completamente nere. Ora Google sostiene di aver risolto il problema, sarà davvero così?

Alcuni utenti lamentano ancora problemi nonostante i fix rilasciati da Google

Con il passare del tempo le segnalazioni degli utenti sul web sono andate via via intensificandosi, molti lamentavano la nota problematica fra Android Auto e un dispositivo della serie Galaxy S22.

A maggio Big G asserì di aver risolto il problema, implementando un fix nell’aggiornamento della versione 7.7 di Android Auto, affermazione ribadita all’inizio di questa settimana da un dipendente dell’azienda sul forum di supporto.

Quindi tutto è bene ciò che finisce bene? In realtà no, sebbene alcuni utenti abbiano dichiarato di aver tratto vantaggio dal fix rilasciato con le versioni 7.7 e 7.8, vedendo dunque ristabilita la compatibilità fra il proprio S22 e Android Auto, non è stato così per tutti. Sono infatti ancora molti gli utenti che lamentano questa problematica ma non solo, alcuni addirittura sostengono di aver iniziato ad avere problemi proprio con il rilascio delle ultime versioni di Android Auto che, invece di risolvere le incompatibilità, pare averne causate di nuove.

Appare chiaro dunque come il problema non sia a tutti gli effetti risolto, probabilmente nemmeno correttamente individuato considerando le sue nuove manifestazioni; ad ogni modo Big G non ha ancora chiuso il relativo thread sul forum di supporto, segno di come sia comunque consapevole di dover ancora risolvere completamente la questione. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.

