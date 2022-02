Ne siamo tutti consapevoli, al lancio praticamente tutti i dispositivi incorrono nella possibilità, tutt’altro che remota, di presentare qualche bug, solitamente poi risolto con il rilascio da parte del produttore di qualche aggiornamento; non sono esclusi da questa casistica nemmeno gli ultimi top di gamma di Samsung, proprio ieri vi abbiamo riportato di come alcune unità di S22 Ultra presentino un problema al display, oggi invece vi parliamo di un problema che stanno riscontrando alcuni utenti nell’utilizzo di Android Auto, accoppiato agli ultimi nati del colosso coreano.

Alcune unità della serie Galaxy S22 non riescono a interfacciarsi correttamente con Android Auto

Stando a quanto riportano diverse segnalazioni su Reddit, svariati utenti, possessori di Galaxy S22 Ultra, stanno riscontrando delle difficoltà durante la connessione al sistema di infotainment della propria autovettura; pare infatti che tanto per le connessioni cablate, quanto per quelle wireless, il display dell’auto restituisca una schermata nera, nonostante l’input fisico del touchscreen funzioni non è ovviamente possibile visualizzare quello che compare a schermo. In base alle segnalazioni sembrerebbe un problema diffuso non solo alle versioni Ultra, ma anche a Galaxy S22+, mentre altri smartphone, sia di Samsung che di altri marchi, sembrano funzionare correttamente.

Di contro, in base alle segnalazioni sui forum di Samsung, sembra che il problema non sia in realtà così diffuso, visto che diversi utenti affermano come per loro tutto funzioni correttamente; non sembra però che gli utenti di Reddit stiano esagerando visto che, sul forum di supporto di Android Auto, è presente un thread contrassegnato come duplicato (quindi non inerente una singola segnalazione) in cui nonostante i commenti siano disabilitati, al momento in cui scriviamo sono presenti ben 95 voti positivi sull’argomento. Il forum in questione rimanda ad una pagina di supporto generica per connessioni non riuscite, non affrontando quindi il problema nello specifico. Dal canto suo Samsung, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, probabilmente in attesa di rilevare e studiare con più attenzione la problematica, prima di mettersi al lavoro per l’eventuale rilascio di un aggiornamento risolutivo; non mancheremo di tenervi informati su eventuali sviluppi.