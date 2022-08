OnePlus Nord CE 2 Lite 5G non è esattamente il modello più famoso della serie Nord e più in generale della line-up del produttore cinese, ma quest’oggi riesce a ritagliarsi il suo momento sotto i riflettori grazie ad un’ottima offerta che lo vede protagonista su Amazon.

Offerta OnePlus Nord CE 2 Lite 5G su Amazon: prezzo di listino abbattuto

In questa sede non ci occuperemo di una selezione di prodotti, bensì di un singolo smartphone Android di fascia media attualmente reperibile proprio su Amazon con un’offerta decisamente allettante.

Il riferimento è all’economico OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, che era stato presentato ufficialmente lo scorso mese di maggio in coppia con il più famoso modello Nord 2T 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) e posizionato da OnePlus al prezzo di listino non troppo appetibile di 309 euro. In quel segmento di mercato la concorrenza è come sempre agguerrita e il medio di gamma di OnePlus ha faticato non poco a farsi notare, ma la situazione cambia nettamente con l’offerta che vediamo quest’oggi.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, Amazon propone proprio OnePlus Nord CE 2 Lite 5G al prezzo ribassato di 219,99 euro, uno sconto del 29% (pari a 89,01 euro) rispetto al prezzo di listino. Lo smartphone in offerta è nel taglio di memoria con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e lo sconto tocca entrambe le colorazioni (visibili nell’immagine di copertina) Black Dusk e Blue Tide. Ecco i link per acquistarle subito:

Badate bene che lo smartphone è venduto e spedito da Amazon con tanto di spedizione Prime — gratuita per gli utenti muniti di sottoscrizione — con consegna possibile già a partire da domani e con la solita, impareggiabile assistenza post-vendita; non manca neppure la possibilità di scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione e quello rateizzato (in 5 rate mensili di Amazon da 44 euro al mese).

L’offerta appena descritta non avrà durata illimitata, anzi nella pagina del prodotto viene esplicitamente riportato che “Termina tra 3 giorni o ad esaurimento delle scorte disponibili per questa offerta”. Insomma, se state pensando di cambiare smartphone e siete interessati, vi conviene affrettarvi per non rischiare di rimanere a mani vuote.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: scheda tecnica

Come si diceva in apertura, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G non è il modello più famoso della gamma del brand cinese, per questo motivo può tornare utile un riepilogo della sua scheda tecnica, eccola:

display LCD da 6,59 pollici Full-HD+ (2412 x 1080 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz

Full-HD+ (2412 x 1080 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G con GPU Adreno 619

con GPU Adreno 619 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD fino a 1 TB)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP con EIS e apertura f/1.7, sensore per la profondità da 2 MP con apertura f/2.4 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4

con EIS e apertura f/1.7, sensore per la profondità da 2 MP con apertura f/2.4 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4 fotocamera anteriore con sensore Sony IMX471 da 16 MP con apertura f/2.0

connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, GPS, porta USB Type-C, porta per il jack audio da 3,5 mm

sensore d’impronte laterale

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 33 W

con ricarica rapida cablata da 33 W sistema operativo OxygenOS 12.1 basata su Android 12

dimensioni: 164,3 x 75,6 x 8,5 mm, peso di 195 g.

