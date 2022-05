Come previsto, durante l’evento di questo pomeriggio sono stati presentati ufficialmente due nuovi smartphone Android: si tratta di OnePlus Nord 2T 5G e di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, che puntano a conquistare la fascia media sopra i 300 e i 400 euro. Scopriamoli insieme più da vicino.

OnePlus Nord 2T 5G mette il Turbo con una super ricarica da 80 W

OnePlus lancia la variante “T” del suo OnePlus Nord 2 5G, proposto lo scorso mese di luglio. OnePlus Nord 2T 5G corrisponde esattamente allo smartphone che ci aspettavamo grazie alle indiscrezioni e alle anticipazioni delle scorse settimane: tra i suoi punti di forza spiccano senza dubbio il display AMOLED da 6,43 pollici a 90 Hz, il SoC Mediatek Dimensity 1300 e la fotocamera principale con sensore IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), ma senza dimenticare la velocissima ricarica cablata da 80 W che promette grandi cose.

Ecco la scheda tecnica di OnePlus Nord 2T 5G:

display AMOLED da 6,43 pollici Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) a 90 Hz di refresh rate con Gorilla Glass 5

da 6,43 pollici Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) a 90 Hz di refresh rate con Gorilla Glass 5 SoC Mediatek Dimensity 1300

8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP IMX766 con OIS, ultra-grandangolare da 8 MP con FoV di 120° ed EIS, monocromatico da 2 MP

IMX766 con OIS, ultra-grandangolare da 8 MP con FoV di 120° ed EIS, monocromatico da 2 MP fotocamera anteriore da 32 MP con EIS

connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C

sensore d’impronte integrato nel display, altoparlanti Dual Stereo

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 80 W

sistema operativo OxygenOS 12.1 basata su Android 12

dimensioni: 159,1 x 73,2 x 8,2 mm, peso di 190 g

Previous Next Fullscreen

Il sensore Sony IMX766 di ultima generazione cattura il 56% di luce in più rispetto a quello utilizzato su OnePlus 8T ed è l’ideale anche nelle condizioni di scarsa illuminazione. Soprattutto con la modalità Nightscape basata sull’Intelligenza Artificiale, pensata appositamente per le situazioni di illuminazione difficili. Lo smartphone supporta video in slow motion fino a 960 fps, utili per catturare ogni dettaglio.

Come anticipato giusto ieri, lo smartphone viene lanciato nelle interessanti colorazioni Jade Fog e Gray Shadow: la prima vuole ricreare un effetto cristallo di giada ed è ispirata alla porcellana, con una finitura lieve e delicata che fa rimbalzare la luce creando un particolare effetto; la seconda è ispirata all’iconica cover SandStone Black di OnePlus One e sembra fatta di pietra. In entrambi i casi troviamo vetro Gorilla Glass 5, sia davanti che dietro.

5000 mAh e 120 Hz per OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Per chi vuole spendere meno c’è OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, uno smartphone di fascia media con ampio display LCD da 6,59 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP e generosa batteria da 5000 mAh (che questa volta si “ferma” a una ricarica rapida da 33 W, sempre cablata).

Ecco la scheda tecnica di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G:

display LCD da 6,59 pollici Full-HD+ (2412 x 1080 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz

Full-HD+ (2412 x 1080 pixel) con refresh rate fino a 120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G con GPU Adreno 619

con GPU Adreno 619 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP con EIS e apertura f/1.7, sensore per la profondità da 2 MP con apertura f/2.4 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4

con EIS e apertura f/1.7, sensore per la profondità da 2 MP con apertura f/2.4 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4 fotocamera anteriore con sensore Sony IMX471 da 16 MP con apertura f/2.0

connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, GPS, porta USB Type-C, porta per il jack audio da 3,5 mm

sensore d’impronte laterale

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 33 W

con ricarica rapida cablata da 33 W sistema operativo OxygenOS 12.1 basata su Android 12

dimensioni: 164,3 x 75,6 x 8,5 mm, peso di 195 g

Previous Next Fullscreen

Il comparto fotografico può contare su una fotocamera Assistente profondità da 2 MP per i ritratti con effetto bokeh, ma anche sulla modalità Nightscape che grazie all’IA regala immagini nitide e vivide anche di notte. I filmati possono essere registrati in slow motion fino a 120 fps (a 1080p). La modalità Video a doppia vista consente anche di riprendere allo stesso tempo con le fotocamere anteriore e posteriore.

Lo smartphone viene lanciato nelle colorazioni Blue Tide e Black Dusk.

Prezzi e uscita di OnePlus Nord 2T 5G e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

OnePlus Nord 2T 5G è già disponibile all’acquisto in preordine sul sito ufficiale e su Amazon al prezzo di 409 euro (8-128 GB) o 509 euro (12-256 GB) nelle colorazioni Gray Shadow e Jade Fog. Con gli acquisti entro il 7 giugno 2022 la casa cinese regala le cuffie OnePlus Buds Z2 in una colorazione a scelta tra Pearl White e Obsidian Black (valore di 99 euro).

Acquista OnePlus Nord 2T 5G su OnePlus.com

Acquista OnePlus Nord 2T 5G su Amazon

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è anch’esso disponibile in preordine sul sito ufficiale e su Amazon al prezzo di 309 euro (6-128 GB) nelle colorazioni Blue Tide e Black Dusk. I primi acquirenti hanno diritto a uno sconto del 40% sull’acquisto delle cuffie OnePlus Buds Z2 (entro il 23 maggio, poi si scende al 30% fino al 18 giugno).

Acquista OnePlus Nord CE 2 Lite 5G su OnePlus.com

Acquista OnePlus Nord CE 2 Lite 5G su Amazon

Potrebbe interessarti: Recensione OnePlus 10 Pro