Amazon è una sorta di fucina inesauribile di offerte su prodotti di qualsiasi genere e per gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone è difficile che manchi qualche occasione ghiotta da cogliere al volo, oggi ad esempio vediamo tre ottime offerte su altrettanti smartphone interessanti di fascia media, uno dei quali — OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition — è sicuramente indicato per tutti gli utenti non vogliano non passare inosservati.

Prima di entrare nel merito delle singole offerte proposte in questo momento dal colosso dello shopping online, è fondamentale premettere che tutti gli smartphone di seguito elencati sono disponibili con la formula “venduto e spedito da Amazon”, con tutto quello che ne deriva in termini di assistenza post-vendita e di spedizione Prime — con consegne già da giovedì, 11 agosto — senza costi aggiuntivi per i clienti Prime; inoltre, per uno dei seguenti modelli si tratta del prezzo più basso mai raggiunto su Amazon, per un altro tale traguardo viene mancato per pochi centesimi di euro, per il terzo di tratta comunque di uno dei prezzi più bassi mai proposti. Insomma, se avevate messo nel mirino proprio uno di questi tre modelli, o più semplicemente stavate cercando un nuovo medio di gamma, queste offerte potrebbero fare proprio al caso vostro.

Offerta OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition: minimo storico su Amazon

Partiamo proprio da OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, versione speciale dell’ottimo smartphone di fascia media di OnePlus distribuito anche sul mercato italiano dall’ultima parte dello scorso anno. Rispetto al classico OnePlus Nord 2 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione), la PAC-MAN Edition viene proposta nel solo taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna e presenta soprattutto differenze estetiche: c’è la cover posteriore a doppia pellicola, con la prima che presenta gli iconici PAC-DOTS e la seconda, quella più interna, che si illumina al buio e svela un labirinto ispirato alla mappa di PAC-MAN.

Arrivato in Italia a 529 euro, OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition è acquistabile al prezzo minimo storico di 445 euro nella colorazione Argento (Silver Pac-Man Limited Edition), che è esclusiva di Amazon. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, 12 GB RAM, 256 GB, Argento (Silver Pac-Man Limited Edition), [Esclusiva Amazon] a 445 euro invece di 529 euro

Offerta Amazon per OnePlus Nord CE 5G

Gli utenti intenzionati a risparmiare ancora un po’ possono prendere in considerazione un altro smartphone dello stesso brand: OnePlus Nord CE 5G, di cui è disponibile a questo link la nostra recensione. Sebbene il suo successore sia già in circolazione da qualche mese, questo smartphone non va comunque scartato a priori, soprattutto alla luce del fatto che l’offerta veramente ghiotta non attiene al taglio di memoria base, bensì a quello top con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Tale variante era arrivata sul mercato al prezzo di listino di 399 euro, ma è ora acquistabile su Amazon a soli 273,87 euro, pochi centesimi di euro in più rispetto al minimo storico e pochi euro in più rispetto al prezzo richiesto per il taglio di memoria inferiore. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista OnePlus Nord CE 5G 12 GB RAM 256 GB, Blu (Blue Void) a 273,87 euro invece di 399 euro

Tutta questa memoria non vi serve? Date un’occhiata anche a OnePlus Nord CE 5G 8 GB RAM 128 GB, Nero (Charcoal Ink) a 251,55 euro.

Offerta Amazon per OPPO A76

OPPO A76 è indubbiamente il meno famoso tra questi tre smartphone: arrivato in Italia a marzo, è una valida alternativa per chi intenda spendere il minimo indispensabile per il nuovo smartphone. A fronte di un listino di 249,49 euro, il dispositivo viene proposto a 179,99 euro. Ecco il link:

Acquista OPPO A76 RAM 4GB + ROM 128GB, [Extra Garanzia 24+6 Mesi], Glowing Black a 179,99 euro invece di 249,49 euro

