OPPO A76 è disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi, a distanza di meno di un mese dalla presentazione e dal lancio in Malesia. Il nuovo smartphone di fascia media porta avanti la tradizione della serie A e si contraddistingue per la particolare finitura con processo di produzione proprietario OPPO Glow, che punta a offrire eleganza e resistenza allo stesso tempo.

OPPO A76 disponibile da oggi in Italia: prezzo e dove acquistarlo

OPPO A76 è uno smartphone che punta su caratteristiche interessanti e un design moderno. Tra le specifiche tecniche spiccano lo schermo IPS da 6,56 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, il SoC Qualcomm Snapdragon 680 affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, e il comparto fotografico composto da una doppia fotocamera posteriore (principale da 13 MP e secondaria da 2 MP per l’effetto bokeh) e da una anteriore da 8 MP.

La batteria è uno dei punti di forza del dispositivo e offre 5000 mAh combinati al sistema di ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 33 W: 5 minuti di ricarica garantiscono oltre tre ore e mezza di conversazione.

Tra le funzionalità fotografiche OPPO mette a disposizione una modalità Ritratto con effetto bokeh, zoom digitale 6x, HDR e AI Palette (per l’editing dei colori). Per il resto abbiamo una ColorOS 11.1 con Bullet Screen Message, FlexDrop, Three-finger Translate con Google Lens con funzioni di privacy aggiornate, ma anche System Booster per l’ottimizzazione del sistema e Link Boost 2.0 per godere di una bassa latenza.

Ecco un riepilogo delle specifiche tecniche di OPPO A76:

display LCD IPS da 6,56 pollici HD+ (1612 x 720) a 90 Hz con vetro Panda Glass

SoC Qualcomm Snapdragon 680 octa core

4 GB di RAM LPDD4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.1

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 802.11ac Wave2, 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, porta USB Type-C

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP (f/2.2) e secondario da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0)

certificazione IPX4, sensore d’impronte digitali laterale

batteria da 5000 mAh con supporto a ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 33 W

Android 11 con ColorOS 11.1

dimensioni: 164,4 x 75,7 x 8,39 mm, peso di 189 g

OPPO A76 è disponibile in Italia nelle colorazioni Glowing Blue e Glowing Black al prezzo consigliato di 249,99 euro. Può essere acquistato solo online in esclusiva su OPPO Store e su Amazon.it.

