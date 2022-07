PosteMobile, l’operatore virtuale di Poste Italiane, ha annunciato ufficialmente l’abilitazione della tecnologia VoLTE (Voice over LTE) che consente di effettuare e ricevere chiamate telefoniche con qualità vocale in alta definizione sfruttando la rete 4G e consentendo di navigare in internet mentre si effettua una chiamata.

Proprio di recente l’operatore virtuale di TIM, Kena Mobile, aveva ufficializzato la disponibilità del VoLTE sulla propria rete in modo da sopperire allo spegnimento della rete 3G dell’operatore italiano. Ora, anche Poste Mobile si unisce al gruppo di operatori che possono vantare tale tecnologia.

Sebbene l’annuncio sia arrivato in queste ore, da alcuni giorni l’operatore aveva reso ufficiale la notizia pubblicando sul proprio sito una pagina dedicata e una sezione con le domande più frequenti al riguardo.

PosteMobile abilita il VoLTE: ecco la lista di smartphone compatibili

L’arrivo del VoLTE sulle sim PosteMobile farà sicuramente piacere ai clienti dell’operatore il quale, nell’ultimo anno, aveva completato il passaggio da WINDTRE a Vodafone come rete mobile a cui appoggiarsi.

D’altro canto, l’operatore inglese ha concluso la dismissione della rete 3G nel marzo 2021. Un’operazione che ha finito per creare non pochi grattacapi gli utenti PosteMobile i quali, in assenza del 3G, si sono ritrovati impossibilitati a navigare in internet durante le telefonate poiché la connessione effettuava lo switch al 2G.

Il servizio VoLTE non prevede alcun costo aggiuntivo per i clienti PosteMobile e per utilizzarlo sarà necessario abilitare la relativa opzione nelle impostazioni del proprio smartphone nonché essere sotto copertura 4G, in caso contrario la chiamata avverrà sotto connessione 2G.

Come accade già per alcuni operatori virtuali, per usufruire del VoLTE occorrerà essere in possesso di uno smartphone 4G presente nella lista – in costante aggiornamento – di dispositivi compatibili con il servizio su rete PosteMobile.

Ecco di seguito la lista di smartphone compatibili.

Samsung:

Galaxy A02s;

Galaxy A03s;

Galaxy A12 new;

Galaxy A13;

Galaxy A13 (new);

Galaxy A22 5G;

Galaxy A32 5G;

Galaxy A33 5G;

Galaxy A40;

Galaxy A50;

Galaxy A52;

Galaxy A52 5G;

Galaxy A53 5G;

Galaxy A70;

Galaxy A72;

Galaxy Z Flip;

Galaxy Z Flip2 5G;

Galaxy Z Fold;

Galaxy Z Fold2 5G;

Galaxy XCover5;

Galaxy XCover Pro;

Galaxy S21 FE;

Galaxy S21 5G;

Galaxy S21+ 5G;

Galaxy S21 Ultra 5G;

Galaxy M11;

Galaxy M23 5G;

Galaxy M33 5G;

Galaxy M53 5G;

Galaxy Note10 Lite;

Galaxy S22;

Galaxy S22+;

Galaxy S22 Ultra.

Nokia:

Nokia 105;

Nokia 225;

Nokia C20;

Nokia G10.

Apple:

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone 12;

iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 13;

iPhone 13 Mini;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 6s;

iPhone 6s Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone SE;

iPhone SE (2020);

iPhone X;

iPhone XR;

iPhone XS;

iPhone XS Max.

