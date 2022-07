Kena Mobile, operatore virtuale di TIM, sta informando i propri clienti che è iniziata l’abilitazione della tecnologia VoLTE, in modo da sopperire allo spegnimento della rete 3G di TIM. La tecnologia VoLTE, per chi non lo sapesse, consente di effettuare chiamate sfruttando la rete 4G.

Kena abilita il VoLTE, come sapere se il proprio smartphone è compatibile

Attualmente Kena, appoggiandosi sulla rete TIM, consente di utilizzare GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA e 4G LTE; di conseguenza in seguito allo switch off della tecnologia 3G, sarà comunque possibile continuare ad effettuare e ricevere chiamate ed SMS sfruttando il 2G. L’introduzione della tecnologia VoLTE, oltre a migliorare la qualità delle chiamate, permette di continuare la navigazione in internet anche durante le telefonate.

In questi giorni, a conferma dell’inizio delle operazioni, Kena sta avvisando i propri utenti attraverso una campagna SMS:

Gentile Cliente, Kena sta abilitando gratuitamente la voce in alta definizione con il VoLTE. Per usufruire al meglio della qualità dei servizi Kena e per poter navigare in contemporanea alle tue chiamate, ti suggeriamo di verificare su kena.ly/terminali se il tuo dispositivo mobile è compatibile con il VoLTE su rete Kena e, nel caso non lo sia, valutarne la sostituzione. Info su kena.ly/spegnimento3G e al 181

Come si evince dal messaggio, l’operatore invita i propri clienti a verificare che il proprio dispositivo sia compatibile e, qualora non lo fosse, a sostituirlo con uno idoneo. La lista dei dispositivi compatibili verrà aggiornata periodicamente e, al momento, comprende smartphone dei brand Alcatel, HONOR, Huawei, Motorola, OPPO, Realme, Samsung, TCL, vivo e Xiaomi; in ogni caso potete controllare la compatibilità del vostro smartphone da questa lista.

A differenza di quanto accade con TIM, che permette a tutti i dispositivi dotati di VoLTE di sfruttare questa tecnologia, con Kena è necessario che lo smartphone sia nella lista di quelli compatibili; inoltre è necessario aver abilitato la relativa voce nelle impostazioni del telefono.

Il servizio non prevede alcun costo aggiuntivo per i clienti Kena, l’unico requisito per l’utilizzo della tecnologia (considerando il dispositivo in possesso compatibile) è ovviamente che ci si trovi sotto copertura 4G, in caso contrario la chiamata verrà effettuata sfruttando la rete 2G.

